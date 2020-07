Babi Pangang nu immaterieel erfgoed en binnenkort zelfs 2.0

Goed nieuws voor alle fans van Chinees-Indisch eten: het wordt bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland en dat betekent dat het voorlopig niet, of waarschijnlijk zelfs nooit, uit het restaurantbeeld verdwijnt. En er komt binnenkort een Nationale Babi Pangangdag.

‘Naar de Chinees gaan’ wordt door veel mensen gezien als een familietraditie en hierbij is Babi Pangang een van de bekendste gerechten. Stichting Wij Zijn Meer dan Babi Pangang heeft onder meer als doel om de om Aziatische cultuur in de breedste zin van het woord te promoten en ze waren al even met het immateriële erfgoed bezig, maar vandaag is dan de kogel door de kerk.

Terugloop

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland maakte het nieuws bekend. Aanleiding voor de stichting is grote terugloop in Chinees-Indische restaurants de afgelopen tien jaar, 22 procent om precies te zijn. Daarmee ontstond ook de dreiging dat de cultuur van het Chinees-Indisch restaurant en de bijbehorende fusion gerechten, zoals bijvoorbeeld Babi Pangang, zouden verdwijnen uit het Nederlandse straatbeeld.

„Binnen de Chinees-Indische restaurantcultuur en haar gerechten komen verschillende culturen samen: de Chinese, de Indische en de Nederlandse, en komt voort uit de kruisbestuiving ertussen”, licht de stichting toe.

De afgelopen anderhalf jaar hebben ze hard gewerkt aan het erfgoedzorgplan waarmee ze dit specifieke erfgoed willen borgen en een toekomst geven. „We gaan dit onder meer doen door het ontwikkelen van een Babi Pangang 2.0, het organiseren van een Nationale Babi Pangang-dag en samen te werken met andere partijen.”

Belangrijk

De indiening werd medeondertekend door de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers met 1300 leden en het Rotterdamse Verhalenhuis Belvédère, waar de eerste Chinezen aankwamen in Nederland.

Li Ping Li is directeur VCHO en onderstreept het belang van het voort blijven bestaan van hun keuken. „Eten is een belangrijk onderdeel van de Chinese cultuur en wij zijn dan ook blij dat de unieke Chinees-Indische restaurantcultuur nu ook in Nederland de erkenning krijgt die het verdient. De Chinees-Indische restaurantcultuur is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de Chinese gemeenschap in Nederland.”

Supermooi

Ook Linda Malherbe, oprichter Verhalenhuis Belvédère is blij. „Supermooi en zeer terecht dat de Chinees-Indische restaurantverhalen, recepten en cultuur, onderdeel van het mentale geheugen van zo vele Nederlanders als immaterieel erfgoed vastgelegd, bewaard en doorgegeven gaan worden.”

Immaterieel Erfgoed?

Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland geeft aan dat een erfgoedgemeenschap zich actief en bewust inzet voor de toekomst van haar immaterieel erfgoed. Het draagt bij aan bewustzijn van het belang van dit erfgoed binnen en buiten de gemeenschap. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland geeft uitvoering aan het 2003 UNESCO Verdrag in Nederland.

