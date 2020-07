De vier voordelen van een tuinhuis op maat

Een tuinhuis of blokhut, menigeen heeft zo’n houten huisje in de tuin staan. Ideaal natuurlijk voor het opbergen van gereedschap, de kampeerspullen of de fietsen van de kids.

Een tuinhuis leent zich dus uitstekend als opslagruimte, maar biedt daarnaast nog veel meer opties en voordelen. Wist je bijvoorbeeld dat je een blokhut geheel op maat kunt laten maken? Zo ontwerp je zelf je eigen droomhut. En dat gewoon in je eigen achtertuin. Lees voor de voordelen van een op maat gemaakte blokhut snel verder.

1. Een op maat gemaakt tuinhuis past perfect in je tuin

Iedere tuin is anders en het is niet altijd gemakkelijk om een tuinhuis of blokhut te plaatsen. Voor mensen met een wat kleinere tuin kan het lastig zijn om een standaard model te plaatsen. Deze nemen vaak net teveel ruimte in beslag, waardoor de tuin nóg kleiner wordt. Het kan natuurlijk ook zijn dat je de bestaande modellen te klein vindt en liever een blokhut over de gehele breedte van je tuin wilt plaatsen. Door een tuinhuis op maat te laten maken, sluit deze perfect aan bij de rest van je tuin.

2. Je kunt je blokhut helemaal zelf ontwerpen

Als je ervoor kiest om een blokhut op maat te maken, dan kun je kiezen uit tal van opties. Zo begin je met het kiezen van het type hout en de vorm: wil je een vierkant, rechthoekig of juist rond model? Vervolgens kies je voor een plat dak of een zadeldak, het is maar net welke stijl jij mooi vindt. Ook de keuze voor deur(en), ramen en de behandeling van het hout wordt volledig aan jou overgelaten. Kortom: de keuze is reuze.

3. Er bestaan tal van mogelijkheden om je op maat gemaakte tuinhuis uit te breiden

Wil je daarnaast blijven genieten van je prachtige tuin, ook wanneer het regent? Dan kun je er ook voor kiezen om je blokhut uit te breiden met een overkapping of veranda. Deze kan – afhankelijk van jouw wensen – aan de voorkant, zijkant óf achterkant worden geplaatst. Zo creëer je extra ruimte voor bijvoorbeeld een mooie loungeset.

4. Je kunt je blokhut indelen op je eigen manier

Je kunt een tuinhuis of blokhut natuurlijk gebruiken voor het opbergen van spullen, maar je kunt er zoveel meer mee. Wij hebben de leukste opties voor je op een rijtje gezet:

De ideale inspiratieplek voor creatievelingen

Heb je altijd al gedroomd van je eigen atelier of hobbyruimte, maar is er in huis geen plek meer over? Dan bouw je toch gewoon een blokhut of tuinhuis, zodat je hier ongestoord aan de slag kunt gaan met je grootste hobby? Je inspiratie haal je gemakkelijk uit de prachtige natuur om je heen.

Je kunt ongestoord thuiswerken in je eigen tuinkantoor

Thuiswerken wordt tegenwoordig bestempeld als ‘het nieuwe werken’. In de praktijk blijkt het nogal lastig om de juiste plek te vinden waarop je niet teveel wordt afgeleid door rondlopende kinderen, huisdieren en/of partners. Bouw je blokhut om tot tuinkantoor en je kunt ongestoord werken aan die ene belangrijke opdracht. Ook ideaal als bedrijfsruimte voor bijvoorbeeld je eigen beautysalon. Voeg dan wel even een toiletruimte toe, wel zo handig voor je klanten en de belasting.

Een tuinhuis is geschikt als gastenverblijf

Komen er vaak mensen over de vloer, of lijkt het je heerlijk om een bed & breakfast te openen? Dan zou je ervoor kunnen kiezen om een unieke blokhut op maat te laten maken. Laat er een badkamer en/of keuken in plaatsen en je ontwerpt hiermee je eigen tiny house. Leuk om te verhuren aan gasten, maar ook een uitstekende manier om vakantie te vieren in je eigen tuin.



Met een blokhut of tuinhuis op maat kun je dus alle kanten op. Bepaal van tevoren goed wat het doel is van deze extra ruimte. Zo weet je waar je op moet letten voordat hij gemaakt en geplaatst wordt. Voor het bouwen van een blokhut in je tuin ben je meestal geen vergunning nodig, wel is het verstandig om dit voor de zekerheid nog even te checken. (Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)

