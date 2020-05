Zelf een woning (laten) bouwen? Houd hier rekening mee

Het is dringen op de woningmarkt. We hebben in feite te weinig woningen voor de vraag die er is, en dus wordt ook flink gewerkt aan nieuwbouwwoningen. Wellicht denk jij er ook over om zelf je droomhuis te gaan realiseren.

Dat is een mooi project om aan te gaan, maar er zijn een aantal zaken om rekening mee houden wanneer je zelf je eigen woning gaat (laten) bouwen.

Rijplaten huren

Wil je dat er nog iets overblijft van de tuinruimte rondom de woning, dan kun je maar beter zorgen dat de ondergrond tijdens het bouwproces zo goed mogelijk beschermd wordt. Er wordt immers af en aan gelopen, dus de belasting voor de ondergrond rondom je huis is groot. Rijplaten kunnen hier uitkomst bij bieden. Met deze stevige platen maak je een soort van weg waarover je op een comfortabele manier kunt lopen en spullen vervoeren en tegelijkertijd je tuin ontziet. Zorgt een eventueel bouwbedrijf dat je inschakelt hier niet voor, dan is het goed om te weten dat rijplatenverhuur bestaat, dus je hoeft ze niet zelf aan te schaffen. Niet vergeten dus: huur kunststof rijplaten om je bouwproces comfortabeler te maken en je tuin te ontzien.

Garantie na oplevering

Schakel je een bouwbedrijf in, vergeet dan niet dat er sprake is van een vorm van garantie na de oplevering. Komen er in de eerste zes maanden nadat je woning opgeleverd is gebreken boven water, dan moet het bouwbedrijf deze gebreken kosteloos herstellen. Ook daarna kunnen echter nog verborgen gebreken, die je bij de overdracht niet hebt ontdekt, boven water komen. Een aannemer is tot vijf jaar na de oplevering aansprakelijk voor dergelijke verborgen gebreken en is zelf de eerste twintig jaar aansprakelijk voor ernstige gebreken, zoals constructiefouten.

Verwacht geen foutloze woning

Hoe wenselijk en misschien zelfs vanzelfsprekend als het is, moet je toch bij de oplevering geen vlekkeloze woning verwachten. Helaas is het zo dat een nieuwbouwwoning met gemiddeld vijftien gebreken afgeleverd wordt. Hier zitten gelukkig veelal kleine zaken bij, zoals een deurklink of stopcontact dat niet goed vastzit. Maar het is ook mogelijk dat er bijvoorbeeld niet aan het installeren van een zoldertrap gedacht is (ja echt, dat gebeurt) of dat er een vloer niet waterpas blijkt te liggen.

Bouwtechnische keuring tijdens de bouw

Uiteraard wil niemand dat er gebreken zijn in zijn nieuwbouwwoning of het bouwproject waar hij aan gewerkt heeft. Wil je iets doen om te voorkomen dat er later verborgen gebreken naar voren komen, dan kun je nog tijdens de bouw een bouwtechnische keuring laten uitvoeren. Vooral als je zelf te weinig kennis van zaken hebt, kan dit een verstandige keuze zijn. Je kunt hiervoor een expert van bijvoorbeeld de Vereniging Eigen Huis inschakelen. Zo kan er nog tijdig ingegrepen worden om eventuele bouwfouten te herstellen en zit je er hopelijk niet meer mee op het moment dat je wilt intrekken of al ingetrokken bent.

Ruim begroten

Als je weleens bouw- of verbouwprogramma’s op televisie hebt gezien, is het je hopelijk opgevallen dat er vaak sprake is van tegenvallers die onderweg ontstaan en voor hogere kosten zorgen. Dit is helaas schering en inslag bij bouwprojecten. Het is dan ook ronduit onverstandig om krap te begroten. Zorg dat er altijd een marge is. Dat wil zeggen: of ruim begroten, of in ieder geval geld achter de hand houden om bij te kunnen leggen wanneer dit noodzakelijk is. Tegenvallers komen immers vaak pas naar boven als het te laat is om nog van de bouw af te zien. Geld tekort komen is, naast het niet volgens schema verlopen van de bouw, de grootste stressfactor die tijdens een bouwproces kan ontstaan. Probeer dit jezelf niet aan te doen.

Niet besparen op de kwaliteit van materialen

We blijven Nederlanders, dus we willen zoveel mogelijk waar krijgen voor ons geld. Laat dat echter geen legitimering zijn voor het beknibbelen op materialen. Kies je nu voor goedkopere materialen van mindere kwaliteit, dan krijg je daar op den duur echt spijt van. Op dat moment zal het herstellen van zo’n inschattingsfout meer kosten dan het gekost zou hebben om het bij de bouw meteen goed te doen. Hoe begrijpelijk het ook is dat je in je hoofd hebt dat je zo snel mogelijk je droomhuis wilt realiseren, je kunt er beter pas aan beginnen als je het geld bij elkaar hebt om het op een goede manier te doen.

