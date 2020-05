Hoe je iemand vriendelijk vraagt om afstand te houden (vreemden én vrienden)

De wereld is al eventjes in rep en roer. Hoewel het thuiswerken al een beetje begint te wennen (uitslapen is best fijn), die home work-out video’s best leuk zijn en er nog nooit zoveel en gezond werd gekookt, wennen sommige dingen niet. Zoals de eenrichtingsverkeer-gangpaden in de supermarkt en afstand houden. Vooral dat laatste zorgt nog weleens voor ongemakkelijke momenten.

Doe jij de hele week braaf je best om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden, buigt er een vreemd ineens vlak langs je heen om een tomaat uit het schap te pakken. Of maak je je dagelijkse ommetjes om aan voldoende frisse lucht te komen, is er een hardloper die (bezweet en al) je bijna voor je voeten rent.

Op welke manier kan je vreemden op een nette manier laten weten dat je ze liever niet in de aura hebt, en al hélemaal nu niet?

Afstand please

Vind je het sowieso niet heel fijn als mensen – laat staan vreemden! – in je personal space komen? Je bent niet de enige, in elk land is daar een andere afstand normaal, schreven we al eerder.

Hou je eigenlijk altijd liever afstand van anderen, dan is dit een perfecte moment om dat af te schuiven op het virus. Maar voor de één is het makkelijker om confrontaties aan te gaan dan de ander. Hoe doe je dat subtiel en het liefst ook een beetje vriendelijk?

Loop weg (ja, echt)

Het klinkt heel voor de hand liggend, maar de beste en veiligste optie wanneer een vreemde dichterbij komt dan 1,5 meter is door simpelweg zelf afstand te doen van de situatie, vertelt emotie-specialist Hilary Jacobs Hendel aan MindBodyGreen. “Je weet immers nooit welke trauma’s een abrupte opmerking kunnen triggeren bij de totaal vreemde.”

Nu denk je waarschijnlijk, ‘waarom kan ik er niet gewoon iets van zeggen?’. Je weet nooit hoe de ander gaat reageren, verklaart psychotherapeut Padma Ali. Wanneer je elkaar kent, bestaat er zoiets als wederzijds respect maar daar is bij totaal vreemden geen sprake van. Zelf weglopen kan daarom ruzie en onnodige stress voorkomen. Daarnaast: een vreemde ben je geen verantwoording schuldig.

Mocht iemand een opmerking maken over het feit dat je ‘wel heel veel afstand’ houdt, blame it on Covid! Vinden ze het overdreven of wordt er een grapje over gemaakt? Probeer je er vooral niet te veel van aan te trekken, want dat is vooral het probleem van ander.

Argumenten

Wil je toch iets zeggen, omdat je nu eenmaal bij de aardappelen wilt in de supermarkt? Dan kan je zoiets als dit zeggen:

Pardon, vindt u het erg om iets naar achter te gaan? Ik ben zo klaar.

Kunt u misschien een stap opzij gaan zodat we 1,5 meter afstand kunnen houden?

En bij familie en vrienden?

Oké, tot zover de vreemden. Maar wat als je het moeilijk vindt om bij je vrienden of familie aan te geven dat je liever gepaste afstand houdt? Volgens Ali gaat het er niet om wát je zegt, maar hóe je het zegt. And again: communication is key. Wat in elk geval duidelijk is, is dat je vrienden of familie wel een eenverklaring wilt geven waarom je je er niet prettig bij voelt.

Je blik, stem en houding helpen je boodschap duidelijk en vriendelijk overbrengen (dit is wat je kan leren van iemands lichaamstaal). En bedenk je ook: iedereen z’n liefdestaal is anders. Is die van jouw vriend(in) fysieke aanraking en vliegt hij of zij je in de armen als jullie elkaar weer zien, dan bedoelt de ander het heus niet kwaad maar laat zich even gaan.

Probeer elkaar in deze situatie in elk geval niets te verwijten en boos te worden, maar gebruik juist wat meer empathie. Je kunt duidelijk maken dat je blij bent de ander te zien, maar voorlopig nog even afstand wilt houden.

Stay stafe!

