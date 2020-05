Alternatief Songfestival is een succes

Het niet door kunnen gaan van het Eurovision Songfestival in Rotterdam vanwege de coronacrisis, was voor veel trouwe fans een enorme teleurstelling. Daarom was er zaterdag, op de finaledag, in 41 landen een vervangende show te zien.

De speciale tv-uitzending bleek een goed alternatief. Europe: Shine a Light, trok ruim 2,3 miljoen kijkers. Hoewel het programma goed bekeken werd, kwamen de kijkcijfers niet in de buurt van voorgaande jaren waarin Nederland de finale van het songfestival behaalde. Alleen in 2015, toen Nederland de finale niet haalde, was er met 2 miljoen kijkers minder belangstelling.

Feestelijke outfits

Omdat bij elkaar komen in Rotterdam geen optie was, zongen alle kandidaten via satellietverbinding hun voor het festival uitgekozen lied. Een van de opvallende optredens was afkomstig van Victoria uit Bulgarije. Volgens veel kijkers had zij opvallend veel weg van zangeres Billie Eilish, bekend van hits als Bad Guy en Bury a Friend.

De alternatieve songfestivalshow werd geleid door Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit vanuit Studio 21 in Hilversum. Hoewel het trio in een lege studio stond, hadden ze alledrie wel een feestelijke outfit aangetrokken en dat bleef niet onopgemerkt. Op social media stroomden de reacties binnen.

Het presentatietrio zei na de uitzending tegen het NOS Journaal opgelucht te zijn dat de show goed is verlopen. „Ik ben supertrots op ons allemaal.” Edsilia noemde de show ‘echt zo’n groot avontuur’. Zij is vooral haar medepresentatoren dankbaar. „Ik heb zoveel hulp van Chantal gehad en Jan, het was zo gezellig. Ik ga jullie missen.”

‘Met z’n drieën’

Jan zei het een fantastisch alternatief te vinden. „Maar ook echt raar, met de repetities is er toch nog volk, dan zijn er toch nog mensen op de vloer. Maar nu was het echt leeg. We stonden hier met z’n drieën.”

Chantal, Jan en Edsilia werden online bijgestaan door Nikkie de Jager. De Jager hield als online host alles bij wat er gebeurde op social media. De Jager, bekend van haar YouTube-kanaal Nikkie Tutorials zei ondersteboven te zijn van alle reacties. „Ik lees net alle berichten en ben zo overweldigd”, liet zij weten via een tweet. „Bedankt vanuit de grond van mijn hart. Ik hou van jullie!”

Net als Chantal, Edsilia en Jan als presentatietrio, keert ook Nikkie volgend jaar terug als onlinehost van het Eurovisiesongfestival. Dat strijkt in 2021 definitief neer in Ahoy Rotterdam, zo werd gisteravond bekendgemaakt.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.