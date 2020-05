49 kaarsjes op taart vandaag voor de verjaardag van Koningin Maxima

De felicitaties voor de jarige koningin Máxima, die zondag haar 49e verjaardag thuis viert op Huis ten Bosch, stromen binnen. De koningin zal vooral online en telefonisch felicitaties ontvangen, want coronamaatregelen verhinderen een groot verjaardagsfeest.

Eén van de felicitatie komt van premier Mark Rutte natuurlijk keurig netjes online. ‘Mijn hartelijke felicitaties voor koningin Máxima, die vandaag haar 49e verjaardag viert. Ik wens haar een feestelijke en gezellige dag toe met haar gezin’, twittert Rutte.

Ook felicitaties via Instagram

Ook op Instagram regent het gelukswensen, daar hebben honderden mensen al hun felicitatie achtergelaten bij een portretfoto van Máxima. Die foto is in januari gemaakt in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Máxima viert haar verjaardag in huiselijke kring, zoals de Rijksvoorlichtingsdienst het omschreef, in de aanwezigheid van haar moeder Maria del Carmen en met traditioneel ‘torta’.

