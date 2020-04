Zelfverzorging tijdens quarantaine: do's and don'ts

Je kunt in deze coronatijd en het ‘gedwongen thuiszitten’ wel de hele dag in je pyjama lopen. Een beetje verzorging voor jezelf is nooit weg. Mag moet je wel en wat moet je niet doen?

De huid is een belangrijk en groot deel van ons lichaam en vereist, net als je haar, een goede behandeling. Aangezien er geen kappers en specialisten zijn waar we vanwege de quarantaine naar toe kunnen gaan, zijn we op onszelf aangewezen. Maar pas op dat je van je knipbeurt geen nieuwe viral clip op YouTube maakt en je huid niet overbelast met productje hier, productje daar, productje hier, productje daar. Samen met een dermatoloog aan de Katholieke Universiteit van Rio de Janeiro en een deskundige in haar en nagels aan de Universiteit van Miami, heeft Metro een gids opgesteld die je helpt om basisfouten (of blunders) op enkele gebieden te voorkomen.

Nagels en handen

DO. Vergeet die extra-large nagels maar tijdens de lange periode van thuiszitten. Het beter om je nagels kort en schoon te hebben. Het is belangrijk om je handen te wassen met zeep ‘onder’ je nagels en ze zo schoon te houden. Het is ook belangrijk om wat crème te smeren na het vele wassen. Anders kunnen de nagels barsten.

Foto: Colourbox

DON’T. Het aanbrengen van een chemische stof is het ergste wat je kunt doen als deze niet voor de menselijke huid gemaakt is. Het is belangrijk om te weten dat we voor het wassen van de handen geen extreme desinfecterende oplossingen nodig hebben of iets dat de huid diep droogt. Gebruik gewone zeep. Vermijd sterke desinfecterende middelen en ontvetters, terwijl je misschien denkt dat die effectiever zijn. Is niet zo.

De huid

DO. De huid moeten we 's ochtends en voor het slapen gaan blijven reinigen en – niet geheel onbelangrijk - overdag moet je die huid beschermen tegen de zon. In deze tijden van opsluiting en stress, krijg je eerder huidziekten. Denk aan acne en andere huidontstekingen. Zelfs als we geen make-up dragen, moeten we onze huid met water en zeep voor de nachtrust wassen. Overdag een beetje zonnebrandcrème aanbrengen is geen overbodige luxe. Dat moet, ondanks het feit dat we tijdens de quarantaine geloven dat we niet worden blootgesteld aan de zon. Zonnebrandmiddelen hebben ook filters voor blauw licht, die ons beschermen tegen de computers van de thuiswerkers en het licht van mobiele telefoons. Ook daaraan worden we meer blootgesteld dan ooit. Bovendien kan het huislicht leiden tot vlekken op de huid.

Foto: Colourbox

DON’T. Overlaad je huid niet met allerlei producten. Gewoon goed wassen met water en zeep, laat dat je basisroutine zijn. Een zelfgemaakt gezichtsmaskertje is géén don’t.

Je haar…

DO. Zelf je haar knippen en het thuis verven, dat zal richting 28 april veelvuldig in eigen kring besproken worden. Doe het gerust, maar gebruik op z’n minst ‘goed gereedschap’. Er zijn haarlessen op YouTube te vinden. Onder meer Luxy Hair, Melissa Kayley en Brad Mondo hebben er video’s over gepost. En ook het Nederlandse tv-programma Kassa had er deze week een mooi item over.

Als je goede materialen hebt en genoemde handleidingen over het verven en knippen van je haar… succes!

Foto: Getty Images

DON’T. Probeer het niet zonder tenminste een aantal verschillende tutorials op YouTube aandachtig te hebben bekeken. Zonder professionele hulp is het maken van een beetje acceptabel kapsel vrij moeilijk (de tijd van bloempothaar is al lang voorbij). Zoek maar een paar viral video's van rampzalig mislukkingen: van zeer hoge pony’s of een totaal uit de hand gelopen verfbeurt, het is te vinden. Je haar hier en daar met paperclips bij elkaar houden, is ook niet gezond voor die mooie maar wat uitgegroeide haardos van je. Enne, knip die pony sowieso maar niet te kort. Weer een stukkie eraf kan altijd nog.