Zo creëer je een slaapkamer om in weg te dromen

Maud zou een maand naar Thailand met Tommy, iets waar ze heel erg aan toe is nu haar moeder zo gek aan het doen is. Ze heeft haar moeders nieuwe 'vlam' Willem ontmoet: die haar ma heeft opgedoken in de Panama. En ze is nog niet eens officieel uit elkaar met haar vader!Tussen Levi en Rochella gaat het ook al raar. Maud weet het allemaal niet zo goed meer en verheugt zich daarom des te meer op de vacay met Tommy: des te groter is de teleurstelling als blijkt dat Tommy niet mee kan omdat zijn paspoort niet meer geldig is. Nu moet Maud alleen naar Bangkok!

Zit ik dan, in mijn eentje op het vliegveld van Bangkok. ‘BANG’kok: het is alsof de naam al een voorbode was, want ik ben behoorlijk angstig at the moment. Hoe kan dit nou wéér gebeuren?! Eerst Jessie toen we naar Ibiza gingen, nu Tommy met paspoortgezeur… Ik moet denk ik voortaan een soort waarschuwingsdienst voor paspoortverlengingen verzinnen om ervoor te zorgen dat de mensen met wie ik op vakantie ga ook daadwerkelijk meekomen, in plaats van dat ik overal in mijn uppie beland.

Toen was het nog leuk, Ibiza. Dat was de tijd dat het nog pril was tussen Tommy en mij en ik met hem de hort op kon. Eigenlijk was die tijd alleen daar een zegen. Maar nu zit ik aan de andere kant van de wereld, in Azië, waar ik nog nooit eerder geweest ben. Ik weet helemaal niet wat ik moet doen of waar ik heen moet want Tommy heeft alles geregeld en ik wilde mij voor deze ene keer gewoon even laten meeslepen in het reisgedruis. Ik weet niet eens wat ‘goede wijken’ en ‘slechte wijken’ zijn, ik heb van tevoren geen hotels opgezocht en ik weet ook niet of je hier een taxi of het openbaar vervoer moet nemen als je het vliegtuig uit komt. Wat een oenig gedoe.