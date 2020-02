Valentijnsdagtips voor mannen die iets zoeken voor hun vriendin

Maud was zo toe aan een maand Thailand met Tommy. Maar de trip verloopt vanaf begin af aan al anders. Tommy zijn paspoort bleek niet geldig en daardoor moest Maud alleen naar Bangkok vliegen. Op het vliegveld raakt ze totaal in paniek omdat ze geen idee heeft waar ze naar toe moet. Gelukkig ontmoet ze de aardige Nederlandse Joris, die haar wel wegwijs wil maken. Eenmaal in het hostel wil ze proberen om een beetje tot rust te komen. Als ze eindelijk goed werkende wifi heeft gevonden ontdekt ze dat ze tientallen appjes heeft van Tommy en een dringend verzoek van haar moeder. Of ze haar zo snel mogelijk kan bellen. Maud belt direct met haar moeder: ,,Maud… het spijt me dat ik je moet lastigvallen op je trip, maar er is iets heel ergs gebeurd...”

Mijn hart klopt in mijn keel. Het zal toch niet… Er zal toch niet iemand overleden zijn? Of straks is er iets met Luca? Of misschien heeft Levi iets heel ergs gedaan? Of misschien is Tommy wel opgepakt bij de douane? In mijn hoofd vliegen er tientallen rampen en Oscar-waardige rampscenario’s langs.

„Je vader heeft zijn arm gebroken!”, roept mijn moeder. „Ja, en? Dat is alles!?” Ik bedoel het is heel vervelend dat hij zijn arm heeft gebroken, maar moet ze hier nou zo paniekerig over doen? „Wat bedoel je Maud? Je hebt geen idee hoe erg het is!?”