Waarom baby's meer moeten bewegen

Tommy heeft een dj-klus gekregen in Thailand en hij vroeg of Maud mee wilde. Maud twijfelde omdat haar ouders in scheiding liggen en ze er voor Rochella en Luca wil zijn. Maar uiteindelijk besluit ze dat ze toch even tijd voor haar zelf nodig heeft en gaat ze mee. Een maand Thailand, hoe vet is dat!! Ondertussen verloopt het contact met haar ouders niet zo goed. Haar broertje heeft haar vader al een paar keer dronken op de bank aangetroffen. Maud’s moeder zit ondertussen in haar midlife crisis en gaat constant uit. Ze heeft gevraagd of Maud zin had om samen te lunchen, maar dan blijkt haar moeder niet alleen te zijn. Ze heeft een man meegenomen en haar hand op zijn knie liggen en lacht als een klein kind dat net haar eerste speeltje gehad heeft, maar dan met zo'n geile blik dat ik er onpasselijk van word. Wtf is dit…

„Dit is Willem. We hebben elkaar leren kennen via Tinder. En hoe toevallig, twee dagen later kwamen we elkaar tegen bij een feest in club Panama..”

„WTF.. waar ben je mee bezig?!” Is het enige dat ik uit kan brengen. Ik weet niet wat ik erger vind, dat mijn moeder nu al op Tinder zit, haar taalgebruik of het feit dat ze elk weekend uit wilt gaan. Ik weet niet waar ik het zoeken moet.