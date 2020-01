Gezond eten in 2020 doe je met deze tips

Nu het jaar begonnen is, is de kans groot dat je met wat goede voornemens 2020 bent ingegaan. Eet jij bijvoorbeeld gezonder?

Uit onderzoek van de ING blijkt dat maar liefst 8 op de 10 Nederlanders meerdere goede voornemens voor het nieuwe jaar hadden. Op nummer 1 staat al jaren meer sporten/bewegen (28 procent van de ondervraagden), gevolgd door zich minder druk maken (26 procent) en afvallen (25 procent). We weten allemaal hoe lastig het is om dit soort voornemens vol te houden. Liefst drie van de tien Nederlanders is bereid om te betalen voor professionele hulp bij hun goede voornemens. Met een beetje wilskracht en motivatie kom je er gelukkig ook. Daarom willen we je vanaf deze plaats een handje helpen om wat fitter het nieuwe jaar in te gaan met tips voor gezond eten in 2020. Gezonde voeding gaat immers hand in hand met meer beweging en uiteindelijk afvallen. En nu nog volhouden…

Gezond eten duur? Niet met deze tip

Vandaag de dag worden we via social media dagelijks geconfronteerd met hippe groene producten, zoals salades, smoothies en voedingssupplementen. Dergelijk healthy eten en drinken is misschien dan wel gezond, maar ook vaak aan de prijs. Voor veel mensen is écht gezond eten vaak te duur. Minder gezonde dingen waar bijvoorbeeld veel vet of veel koolhydraten in zitten zijn regelmatig beter betaalbaar, waardoor mensen sneller daarvoor kiezen. Toch hoef je echt niet alleen op een blaadje sla te knagen wanneer je goedkoop gezonder wilt leven. Online vind je talloze heerlijke recepten met minder calorieën, minder vet of minder koolhydraten.

Bonus en markt

De meest belangrijke tip die je hierbij kunt opvolgen, is door tijd te nemen voor je boodschappen. Ga er aan het begin van de week even goed voor zitten en blader de aanbiedingen van verschillende supermarkten door. Check welke gezonde producten er in de bonus zijn en ga eens naar de markt voor je groente en fruit. Sla alvast voor de hele week je etenswaren in en gebruik groente voor meerdere gerechten. Op de markt kun je vaak veel krijgen voor een lage prijs; ideaal om meerdere maaltijden mee te bereiden. Zo hoeft gezond eten niet duur te zijn.

Groenten en fruit zijn op de markt vaak goed betaalbaar. / Ramon van Flymen | ANP

Gek op snacken? Koop een airfryer

De meeste mensen in Nederland zijn dol op een frituursnack op z’n tijd. Hoe lekker dat ook is, het helpt niet echt wanneer je wilt afvallen. De eerste stap die je in 2020 dus eigenlijk moest zetten, is die frituurpan het huis uit doen. In plaats van een frituurpan kun je beter gaan voor een airfryer. Airfryers zijn een soort heteluchtfriteuses waarmee je eten klaarmaakt op basis van circulerende hete lucht. Hierbij hoef je geen olie of vet te gebruiken, zoals bij een frituurpan wel het geval is.

Natuurlijk is het nog steeds niet gezond om iedere week een paar bitterballen in de airfryer te gooien, maar kun je jezelf toch een keer niet beheersen? Dan is het klaarmaken met dit apparaat wel de beste optie. Tegenwoordig is er voor ieder budget wel een airfryer-aanbieding te scoren. Wat mooi meegenomen is bij een airfryer is het feit dat je er ook met gemak andere gezonde gerechten in klaar kunt maken. Het is bijvoorbeeld het ideale apparaat voor het bereiden van gegrilde kip of gebakken groente zonder vet. Smullen maar!

Vervang koolhydraten met groente

Nu je toch al op de goede weg bent wat betreft gezond eten kun je ook nog wel een stapje verder gaan. In 2019 zagen we langzaam maar zeker de trend van de groentevervangers voor koolhydraten. De verwachting is dat dit in 2020 alleen nog maar meer wordt. Misschien heb je al wel eens ‘courgetti’ of ‘tagliatelle van pastinaak’ gehad. In diverse supermarkten worden dit soort etenswaren verkocht. Dat is ideaal want op die manier kun je de koolhydraten bij je avondmaaltijd vervangen met groente.

Voor rijst kies je bijvoorbeeld voor gesnipperde bloemkool of broccoli, voor lasagne scoor je lasagnebladen van pompoen en voor pasta gebruik je gewoon courgette of pastinaak. Voor aardappels konden we al even genieten van de zoete aardappel; ook heerlijk als frietjes uit de airfryer. Op die manier is gezond eten én niet saai én niet duur. Je krijgt in ieder geval hartstikke veel groente binnen wanneer je koolhydraten vervangt met dit soort groentes.

Alles zelf maken, goed idee. / Colourbox

Zo puur mogelijk eten

Last but not least: probeer zo puur mogelijk te eten. Dat betekent: zo min mogelijk koken uit pakjes en zakjes. In kant-en-klare pakjes en maaltijden zitten veel toegevoegde smaakversterkers, suikers en zout. Vaak merk je tijdens het eten niet eens hoeveel zout je binnenkrijgt door dit soort pakjes en zakjes. Je kunt beter alles zelf proberen te maken. Met de nodige kruiden en basisproducten kom je al heel ver. Gooi daarom je kruidenkast eens overhoop, scoor een boel nieuwe kruiden en ga aan de slag. Je zult zien dat naast het feit dat het veel gezonder is, het ook hartstikke lekker is om from scratch eten klaar te maken. Zo kom jij het nieuwe jaar wel (gezond) door.