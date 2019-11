'Lekker flexen': dit zijn 7 toffe flexwerkplekken in Nederland

Nu er meer dan 1,2 miljoen zzp'ers in Nederland zijn, wordt het ook steeds belangrijker om fijne werkplekken te hebben. Maar waar kun je nou écht chill flexwerken? Metro zet 7 fijne flexwerkplekken door het hele land voor je op een rijtje.

1. Het Seinwezen - Haarlem

Het Seinwezen in Haarlem is een plek voor iedereen. Je kunt hier vergaderingen houden, in je eentje werken, een evenement organiseren maar ook compleet in stilte werken in een industriële setting. Ook kun je een dagkaart kopen voor 19 euro, een strippenkaart (verschillende tarieven) of maandabonnement. Met de oude treinstellen is dit in ieder geval een hele vette werkplek! Adres: Kinderhuissingel 1, Haarlem.

2. Hub 88 - Breda

Lekker werken in een huiselijke sfeer? Dan ben je bij Hub 88 in Breda aan het juiste adres. Het stikt hier van de leuke tapijten, houtwerken en fijne mensen om mee te sparren. Ze bieden vier verschillende abonnementen voor één en twee dagen in de week en volledige werkweken binnen én buiten kantoortijden. En de koffie en thee schijnt heerlijk te zijn! Adres: Boschstraat 88, Breda.

3. TSH Collab - Den Haag

The Student Hotel heeft ook een plek voor flexwerkers en niets is fijner dan in de vrolijke, inspirerende omgeving van TSH Collab te werken. Je bent binnen een paar minuten bij het spoor, dus dit is een ideale plek als je veel moet reizen als flexwerker. Je kunt je eigen flexplek, bureau, kantoor of vergaderruimte hier huren en je mag ook nog eens gratis gebruikmaken van de gym en hotelfaciliteiten. Win-winsituatie dus. Adres: Hoefkade 9, Den Haag.

4. Via/Work - Diemen

Via/Work is een nieuw geopende co-working space in Diemen-Zuid. Heel handig wanneer je dichtbij Amsterdam woont, graag wil flexwerken, maar stress hebt over waar je kunt parkeren. Hier kun je zowel aanschuiven op een werkplek als een eigen vergaderruimte huren. De werkplek is gelegen naast Via Amsterdam, waar je heerlijk kunt eten - voor een zacht prijsje - in The Dude. De moeite waard dus. Adres: Diemerhof 20, Diemen.

5. MyOffice - Zwolle

MyOffice Zwolle noemt hun flexkantoor zelf ,,een inspirerende omgeving waar werken, genieten en ontspannen moeiteloos samengaan. Wij vinden het vooral een hele mooie plek om hard te werken, met naast flexwerkplekken ook de mogelijkheid om een telefoniste te huren die jouw klanten te woord staat en een zakelijk vestigings- en postadres. Adres: Assendorperdijk 1, Zwolle

6. Mindspace - Utrecht

Het speciale aan Mindspace is dat het 24 uur per dag open is voor flexwerkers. En het gebouw + de inrichting in Utrecht zijn om te smullen. De ruimtes zijn geschikt voor allerlei bedrijven, maar ook voor freelancers en zelfstandigen. Naast hard werken, kun je in het gebouw ook nog meedoen aan allerlei leuke events. Adres: Nicolaas Beetsstraat 216-222​​​​​​​, Utrecht.

7. HNK - Rotterdam

Bij HNK kun je niet alleen heel chill werken, maar hebben ze ook hele fijne koffie. Je huurt hier een flexwerkplek vanaf 2,75 euro per uur of voor 15 euro per dag. Klaar met werken? Dan kun je aanschuiven in New Fork, waar ook gewerkt kan worden maar waar het een stuk drukker is. Geen wonder: het eten in dit biologische restaurant is fantastisch. Adres: Vasteland 78, Rotterdam.