Dit waren de opvallendste festivaltrends van 2019

De grote festivals, denk aan Lowlands Festival, Mysteryland en Pinkpop zijn achter de rug. Tijd om de balans op te maken: wat viel er op?

Met maar liefst 23 procent meer festivals in Nederland dan het jaar ervoor was het deze zomer smullen voor festivalliefhebbers. Trendwatchers hebben op verschillende Nederlandse festivals goed om zich heen gekeken om de trends van dit jaar te verzamelen. Zo zagen we dit jaar onder andere veel retro-zonnebrillen langskomen en kunnen we anno 2019 niet meer zonder de kwalitatieve regenjas in diverse vrolijke kleurtjes. In dit artikel hebben we de meest opvallende festivaltrends van 2019 op een rij gezet.

Foto: Colourbox

Hippe en vrolijke sokken

Zonder twijfel de meest opvallende trend van deze zomer: vrolijke, kleurrijke, geprinte sokken waarbij gek niet gek genoeg is. De afgelopen jaren zijn felgekleurde sokken niet meer weg te denken uit het hedendaagse modebeeld. Door de komst van sokken van Happy Socks is men grotendeels afgestapt van de ‘saaie zwarte sokken’ en overgestapt op vrolijke sokken in allerlei kleuren en printjes. Langzaam maar zeker zien we die sokken ook terug in het hedendaagse leven; op festivals zijn ze in ieder geval niet meer weg te denken. Van sokken met avocado’s erop tot aan gekleurde sokken met streepjes, bloemetjes, stippen en meer: alles mag en kan. Onze favoriet van deze zomer? Sokken met fruitdesign, zoals bananen, appels, peren en druiven. Het is moeilijk om daar niet blij van te worden!

Lowlands had het nodige water te verwerken. / Paul Bergen | ANP

Jassen die vooral niet te zwaar zijn

Ook niet te missen in het festivalbeeld van de zomer van 2019: gekleurde regenjassen die je op stijlvolle én foute manieren kunt combineren. Vooral op Lowlands waren de regenjassen dit jaar niet aan te slepen: het hele festival was vol met felle kleuren en hippe varianten. Waar we eerder vooral de gevoerde en lange regenjassen op festivals zagen, stond deze zomer in het teken van de lichtgewicht regenjas. Waarom? Heel simpel: op een festival waar je dagen bent, wil je niet sjouwen met een zware jas. Het Nederlandse weerbeeld is namelijk nogal divers: waar het op het ene moment heel hard regent, schijnt op het andere moment de zon gewoon weer. Een lichtgewicht regenjasje kun je in dat geval makkelijk opbergen in je rugzak of even vastknopen aan je schoudertas zonder dat je last hebt van het gewicht.

Hippe maar classy horloges

Wat ook opviel deze zomer waren de classy horloges met een retro touch. Zo zagen we bijvoorbeeld ontzettend veel houten horloges voorbijkomen. Horloges van dergelijke natuurlijke materialen zijn in 2019 helemaal hip en passen goed bij de rest van de natuurlijke trends. Ook tof en opvallend: horloges met blauwe klokjes. Deze horloges vallen extra goed op door de blauwe achtergrond van de klok. Hierbij durven we zelfs voorzichtig te zeggen dat blauw het nieuwe zwart is wanneer we het hebben over stijlvolle horloges. Grote kans dus dat je dergelijke horloges de komende tijd nog veel vaker gaat zien in diverse combinaties. Blauwe klokjes gaan heel goed met zwart of zilverkleurig metaal.

Billie Eilish begreep de fleurige jurkjes-trend deze zomer wel. / Ferdy Damman | ANP

Fleurige zomerjurken met 70’s look

Zodra de regenjassen opgeborgen waren in de rugzakken zagen we menig vrouw en meisje rondlopen in de meest retro fleurige zomerjurken met een echte 70s look. Ons deed het enorm denken aan de hippietijd: jurken die je bijvoorbeeld ook echt wel zou kunnen zien op Woodstock Festival in 1969 bijvoorbeeld. Denk aan bloemige jurken in natuurlijke en rustige kleuren, zoals donkergroen, terracotta en beige. Deze werden gedragen met gehaakte vestjes, bruine sandalen, veel accessoires zoals armbanden en kettingen en een oversized haarband in het haar. Helemaal hippie én helemaal van deze tijd. Het toppunt van een van de festivals was een dame in zo’n jurk, met vrolijke gekleurde sokken in haar sandalen én een gekleurd regenjasje aan. Kortom: alle trends van 2019 in één!

Jett Rebel. / Marcel van Hoorn | ANP

Zonnebrillen die de look afmaken

Gelukkig kende deze zomer veel zon, want een festival is natuurlijk niet compleet zonder een goede festivalzonnebril. Het grappige is dat we ook hier weer een retrostijl zagen. Zo is de Ray-Ban zonnebril wéér helemaal hip en mogen grote monturen ook absoluut. Voorbeelden hiervan zijn natuurlijk de grote pilotenbrillen en nog een stapje verder dan dat. Des te groter en ronder het montuur des te beter. Gekleurde zonnebrillen doen het altijd goed op festivals, maar wat nu juist opviel was de aanwezigheid van neutrale kleuren zonnebrillen, zoals bruine en zilveren zonnebrillen. De focus ligt dus echt op de grootte en de vorm van de bril zelf; zolang het een retro-ontwerp betreft zit je sowieso goed dit jaar.