Ontwerper maakt paspoorten voor imperfecte kleding

Kijk eens even goed naar de kleding die je vandaag uit de kast hebt getrokken: weet je van welke stof je broek is gemaakt? En je shirtje, was het een koopje in de sale of heb je die op de kop getikt voor een speciale gebeurtenis? Volgens ontwerper Sjaak Hullekes mogen we de emotionele waarde en imperfectie van kleding meer gaan waarderen. Al zijn ontwerpen hebben een unieke ziel en de levenscyclus van zijn producten worden beschreven in een speciaal kleding paspoort.

Ongezonde kledingproductie

„We moeten over op een andere manier van consumeren: minder massaproductie, je minder laten beïnvloeden door trends en meer naar je eigen smaak luisteren,” zegt Sjaak Hullekes. Samen met Sebastiaan Kramer heeft hij het merk Hul Le Kes opgericht. De ontwerpers willen mensen inspireren om met kleding meer hun eigen persoonlijkheid tot uiting te brengen. „De gortige consument is teveel bezig met massaconsumptie en winkels zijn op hun beurt weer bezig met massaproductie. Het volume waarmee kleding wordt geproduceerd is ongezond. We vernietigen onwijs veel kleding. Zonde van de stoffen, de arbeidsuren, het transport van de kleding en ga zo maar door.”

Ontwerper Sjaak Hullekes

Imperfectie van kleding

Maar naast consuminderen heeft Hul Le Kes nog een andere boodschap. Hij hoopt dat mensen de imperfectie van kleding meer gaan waarderen. Zit er een vlekje of scheurtje in je kleding? „Dan hoef je het niet gelijk af te schrijven. Juist een reparatie kan het persoonlijk maken.” Precies deze werkwijze past Hul Le Kes ook toe bij zijn ontwerpproces. Hij speurt (inter)nationale brocante markten af naar de mooiste stoffen. „Soms kom ik stoffen tegen van 100 jaar oud, ze zijn vaak perfect gesponnen en geweven. Dat is toch zonde om daar niks mee te doen?

Foto: Boris Lutters

Paspoort voor herinneringen

Volgens Hul Le Kes heeft kleding een oneindige levenscyclus vol met verhalen. „Denk aan een speciaal jurkje dat je in een winkel in Frankrijk kocht tijdens een vakantie met je moeder. Misschien droeg je dat speciaal voor de bruiloft van een vriendin? Dan zit er dus emotionele waarde aan je kledingstuk. Ik zie kleding een beetje als oude foto’s. Net zoals bij foto’s brengen oude kledingstukken ook herinneringen omhoog. Met het ‘paspoort’ willen wij de herinneringen in leven houden.’

Foto: Boris Lutters

Geschiedenis van gaten en scheuren

Ieder item van hun collectie heeft een eigen paspoort met informatie over de materialen, het product en die makers. Zo krijg je inzage in de manier waarop het product tot leven is gekomen. Doordat iedere nieuwe drager zijn/haar herinneringen en verhalen over het product in het paspoort schrijft en dat iedere keer weer toont het paspoort de geschiedenis van ieder item. Met deze geschiedenis worden de gaten, scheuren en slijtage onderdelen van de geschiedenis en zijn ze direct te linken aan specifieke momenten. Heb je genoeg van het kledingstuk? Dan kun je het terugsturen naar het atelier van de ontwerpers. Je krijgt korting op een volgende aankoop en Hul Le Kes zal het oude kledingstuk opknappen en gebruiken voor een nieuw ontwerp.

Atelier Hul Le Kes. Foto: Boris Lutters

Tips

De zomer komt er aan en als je al die nieuwe zomerkleding in de winkel ziet hangen denk je misschien: „Ik wil alles hebben!” Sjaak Hul Le Kes geeft tips: