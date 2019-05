De tweede Nationale Suiker Challenge, doe je mee?

Een week lang eten zonder toegevoegde suikers. Dat is de uitdaging als je meedoet aan de tweede Nationale Suiker Challenge. Het Diabetes Fonds organiseert deze van maandag 3 tot en met zondag 9 juni.

Vorig jaar werd de eerste Nationale Suiker Challege gehouden en dat werd een groot succes. 30.000 Nederlanders deden mee en daarom gaat het Diabetes Fonds – voor een stuk bewustwording – op herhaling.

28 suikerklontjes per dag

Volgens Hanneke Dessing, algemeen directeur van het Diabetes Fonds, is in de strijd tegen diabetes type 2 aandacht voor een gezonde keuze in eten en drinken onverminderd belangrijk: „We zijn er namelijk nog lang niet. In totaal krijgen we gemiddeld 28 suikerklontjes per dag binnen. Dat is 40 kilo suiker per jaar. En dat terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om dagelijks maximaal 12,5 suikerklontjes (vrouwen) of 15 suikerklontjes (mannen) aan vrije suikers te consumeren. We krijgen dus iedere dag 30 procent te veel suiker binnen. Kinderen zelfs bijna 80 procent te veel, zo blijkt uit nieuwe cijfers.”

Omgeving verleidt

Het Diabetes Fonds hoopt het aantal van 30.000 deelnemers volgende week ruimschoots te overtreffen. „Dat we te veel suiker binnen krijgen is verontrustend, maar niet vreemd”, zegt Dessing. „Zolang gezonde voeding duurder is dan suikerrijke producten als frisdrank en snoepgoed, zolang fabrikanten suiker toevoegen aan producten waarvan we het niet verwachten en zolang onze omgeving ons blijft verleiden, is de gezonde keuze niet de gemakkelijkste.”

Wie mee wil doen aan de Nationale Suiker Challege kan zich gratis aanmelden op suiker-challenge.nl. Gevraagd wordt om je ervaringen te delen met de hashtag #suikerchallenge. METRO

‘Door Suiker Challenge ging ik veel zelf koken’

De tweede Nationale Suiker Challenge komt er dus aan. Hoe verging het Manon en Melanie de vorige keer?

Ruim 60 procent van de volwassenen in Nederland voldoet niet aan de richtlijn voor vrije suikers die is vastgesteld door de Wereld Gezondheidsorganisatie. Met z’n allen eten we gemiddeld 30 procent meer vrije suikers dan het maximum dat wordt geadviseerd. 10 procent van de energie die je dagelijks binnenkrijgt, mag bestaan uit vrije suikers, zo is het advies van diezelfde Wereld Gezondheidsorganisatie. Te veel suiker is een belangrijke veroorzaker van overgewicht en mensen met overgewicht hebben een grotere kans op het ontwikkelen van diabetes type 2. Daar moeten we iets aan doen, zo vond het Diabetes Fonds vorig jaar. Daarmee was de eerste Nationale Suiker Challenge een feit.

Nederland gezonder

In deze week kozen consumenten bewust voor een aanbod zonder toegevoegde suikers en vroeg het Diabetes Fonds aandacht voor de inname van toegevoegde suikers in zijn algemeenheid. Het doel van het Diabetes Fonds is om Nederland gezonder te maken en diabetes te genezen. Enerzijds door wetenschappelijk onderzoek naar betere behandeling en genezing van diabetes te financieren, anderzijds door de gezonde keuze makkelijker te maken.

De insteek van de Nationale Suiker Challenge draait vanaf maandag om een gezond leven voor iedereen, los van diabetes. „We willen meer bewustwording en een gezondere omgeving waarin iedereen makkelijker een gezonde keuze kan maken, met of zonder diabetes”, zo meldt het Diabetes Fonds.

Manon en de pepernoten

Manon Koningstein (31) houdt wel van uitdagingen. Als Metro de eigenaresse van een communicatiebureau belt, is zij in Indonesië. „Ja, ik kan met mijn laptop overal werken. En ondertussen ben ik hier om te surfen.” Koningstein, een voormalig Brabantse die haar vaste adres nu in Spanje heeft, zag vorig jaar ook in de eerste Nationale Suiker Challenge van het Diabetes Fonds een uitdaging en daarom deed zij mee.

Was meedoen aan de Nationale Suiker Challenge zwaar en/of moeilijk?

Moeilijker dan ik dacht in elk geval. Ik dacht ‘ik sport veel, leef gezond, komt allemaal wel goed’. Tijdens de Challenge was ik in Denemarken en had van iemand een zak chocoladepepernoten mee gekregen. Als je niet in Nederland woont zijn pepernoten heilig natuurlijk. In de Suiker Challenge-week lagen ze op het aanrecht en daar mocht ik dus niet aan komen. Ik moet bekennen dat ik één keer gezondigd heb. Op dag vijf heb ik er eentje opgegeten. Eén! Het lastige van de week was dat je bij elk product moet kijken wat erin zit. Maar het maakt je bewust en door die week ging ik zelf heel veel koken.

Manon Koningstein.

Deed de week ook iets met je lichaam?

Nee, ik denk dat een week daarvoor iets te kort is. Als ik het langer vol zou houden en nog bewuster ga eten, wat stiekem toch wel een ambitie is, is dat volgens mij wel het geval. Tot nu toe vertoon ik nog een soort van struisvogelgedrag.

De tweede Nationale Suiker Challenge is daarom een aanrader om mee te doen?

Ja, wat minder troep in je lijf is altijd goed. Dit is een mooie gelegenheid zou ik zeggen.

Eén keer falen is okay

Heb je een tip voor de deelnemers van volgende week? Een zak pepernoten op het aanrecht zetten?

Nee, niet dus, haha! Maar zonder gekheid: één keertje falen is okay. Maar een stuk zelfbewustzijn, etiketten leren lezen en een week zelf koken en vers eten, kan absoluut geen kwaad.

Melanie Olsthoorn (32) is wedstrijdatlete bodybuilding en maakt haar eigen voedingsschema’s. Ook zij deed aan de eerste Nationale Suiker Challege mee.

Wat was je motivatie?

Mijn belangrijkste motivatie is om, naast mezelf, ook anderen bewust te maken van wat ze eten. Ik vind het belangrijk om me goed te voelen en help anderen daar graag bij. Zo maak ik bijvoorbeeld voedingsschema’s voor de mensen in de sportschool Fit for You in Kampen. Ik lees veel over voeding om deze kennis vervolgens weer over te brengen op anderen. Alleen ga je weliswaar sneller, maar samen komen je verder. Ik vind het leuk dat je tijdens de Suiker Challenge het gevoel krijgt dat je er niet alleen voor staat, maar het echt samen met anderen doet.

Lichaam moet wennen

Hoe heb je de vorige Suiker Challenge ervaren?

Erg goed! De challenge wordt op een leuke en enthousiaste manier gebracht, waardoor je nog meer gemotiveerd raakt. Het is natuurlijk niet makkelijk om de toegevoegde suikers te laten staan, want je lichaam moet er echt aan wennen. Omdat ik weet wat suikers met je lichaam kunnen doen, was de uitdaging goed vol te houden.

Hoe gaat het sindsdien met je suikerinname en gezonde leefstijl?

De gezonde levensstijl had ik al, maar in de loop der tijd ben ik wat makkelijker omgegaan met bepaalde voedingsstoffen zoals suiker. Nu ik de Suiker Challenge heb gedaan, ben ik weer volop bezig mijn eigen eten samen te bereiden. Lekker vers koken en écht alles zelf maken zonder suiker toe te voegen, heerlijk!