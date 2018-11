'Vlees eten raakt vanzelf weer in de mode'

Vier weken lang reizen we door Java, van West naar Oost: Jakarta tot Bromo. Het Indonesische eiland Java is bijna drie-en-een-half keer zo groot als Nederland! Al snel ontdekken we dat het er in Indonesië heel anders aan toe gaat dan in de andere Zuidoost-Aziatische landen die we bezocht hebben…

Javaanse mensen

Bijna de helft van de Indonesische bevolking is Javaans. De Javaanse bevolking telt ook maar liefst 100 miljoen koppen! Veel mensen op Java spreken meerdere (lokale) talen en bijna 90% van de bevolking is Moslim. De azans (oproepen tot gebed) vliegen je om de oren en dat is best even wennen! De eerste ochtenden schrikken we rond vier uur wakker, omdat een stuk of acht moskeeën ons hotel omringen en in canon de oproep doen.