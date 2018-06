Afrikaans design is on the rise

Renske Mennen is trendwatcher en schrijft voor Metro over mode en lifestyle. ‘De Afrikaanse mode verdient het om in de spotlights te staan.’

„There should be a Vogue Africa”, dit zei supermodel Naomi Campbell twee maanden geleden nog in een interview met Reuters. Of het nou echt een Vogue moet zijn, daar zullen de meningen misschien over verschillen. Generation 27 van ArtEZ MA Fashion Strategy heeft op de Britse versie namelijk een analyse losgelaten en geconcludeerd dat zo’n 80 procent van het blad uit advertenties bestaat, teksten vaak gesponsord zijn en dat je als consument door het blad vooral wordt aangespoord tot het aanschaffen van producten, om zo tot een echte Vogue-lifestyle te krijgen.

Enfin, met de kern van Campbells punt ben ik het in elk geval eens: de Afrikaanse mode verdient het om in de spotlights te staan. Ook de ontwerpers uit landen als Ghana, Marokko en Nigeria verdienen hun plek in de wereldwijde fashion industrie. Tot voor kort bleef Afrikaans design nog vooral op de achtergrond, maar de vraag en nieuwsgierigheid ernaar is gegroeid. Niet alleen bij Campbell en mij, maar zo ook bij de Amerikaanse Nisha Kanabar en Georgia Bobley. Zij zijn de oprichters van het nieuwe platform Industrie Africa, waar het meest opvallende modetalent van Afrika een podium krijgt. Het is een digitale showroom waar verbinding ontstaat tussen designers onderling (ze wisten tot voor kort niet eens af van elkaars bestaan af!) en daarbij zeker ook met de rest van de wereld. Het geeft hen een plaats om te shinen.

Afrikaans design wordt ook door Ikea aangemoedigd. Tijdens de jaarlijkse conferentie Design Indaba in Kaapstad, heeft een groep Afrikaanse designers in 2017 de volledige verantwoordelijkheid gekregen om een nieuwe collectie te ontwerpen voor Ikea. De designers kwamen uit het hele continent, van Zuid Afrika tot aan Egypte. Volgens Ravi Naidoo, founder van Design Indaba, staat het in het teken van moderne rituelen en de invloed hiervan in je huis. Naar verwachting wordt deze collectie in 2019 gelanceerd. We moeten dus nog heel even geduld hebben!

„Afrika heeft nooit de kans gehad om hun stoffen, materialen en designs te laten zien aan de rest van de wereld... Het zou niet zo moeten zijn”, benadrukte Naomi Campbell nog eens in het interview met Reuters. Nadat de fashion industrie al een hele hoop kritiek over zich heen heeft gekregen wegens gebrek aan diversiteit, is het hoog tijd voor het doorzetten van deze verandering. Zoals Sharika in 2010 eigenlijk al song: This time for Africa.