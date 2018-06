5 x de leukste festivals voor dit weekend

Oké stel je wilt dit weekend naar een festival waarbij je niet 97 dagen geleden al een kaartje had moeten kopen? Dan hebben we goed nieuws. Want wij hebben de leukste nog niet uitverkochte festivals van aankomend weekend voor je op een rij gezet.

Westland Kros - Naaldwijk

Miss Montreal, Kensington, Nielson en De Kik, ze staan dit weekend allemaal op de jubileum-editie van de Westland Kros in het sportpark De Hoge Bomen in Naaldwijk.

http://dewestlandkros.nl

Kensington kun je dit weekend zien in Naaldwijk. Foto: ANP

Veggiefestival - Amsterdam

De tijd dat vegetarisch eten werd gelinkt aan geitenwollensokken is gelukkig voorbij! Vegetarisch eten wordt steeds populairder en als het aan de oprichters van het allereerste VEGGIE festival ligt is vegetarisch eten dé toekomst! Op 15, 16, 17 juni kun je op het NDSM-werd in Amsterdam terecht voor de lekkerste mezzes, pizza's, wraps, pasta's, vleesvervangers, salades, homemade lemonades en nog tientallen andere gerechtjes die je eigenlijk gewoon zelf moet proeven. http://veggiefestival.nl/programma/

Als het aan de oprichters van het allereerste VEGGIE festival ligt is vegetarisch eten dé toekomst! Foto: Pexels

Mañana Mañana - Kasteel Vorden

Mañana Mañana staat sinds 2013 bekend om de megarelaxte sfeer onder de bezoekers. Geen haast, wel relaxed. Festivalfans verspreiden al kamperend en feestend een unieke festivalvibe over het festivalterrein aan het water en in het bos. Dansen, drinken, vuurtje stoken en zelf een visje vangen in de vijver om die daarna zelf op hete kolen te grillen. Of lekker jammen want zelf je gitaar meenemen – daar houden we van! https://www.mananamanana.eu/over-manana

Oerol festivaleiland - Terschelling

Ja je moet er even voor reizen, maar maak er dan maar gelijk een mini-vakantie van! Van 15 juni tot 24 juni is het op Terschelling feest. Theater, muziek, dans maar ook acrobatiek, beeldende kunst en straattheater. Weg uit de schouwburg op naar het strand. Ook mooi meegenomen, kaartjes zijn maar 25 euro.

https://oerol.nl

Ga op mini-vakantie naar Terschelling en boek het 10-daagse Oerol festival. Foto: ANP

Pagefestival - Stadskanaal

Woon je in het Noorden van het land? Mooi. Zaterdag 16 en zondag 17 juni kun je in Stadskanaal genieten van het tweedaags Pagefestival. Het cultuurfestival wordt al gehouden sinds 1988 en is een plek waar veel verschillende muziekstijlen (electro, indie, pop en rock) aanwezig zijn. Ook is er plek voor theater en beeldende kunst. En het is ook nog eens gratis! Go Groningen.

https://www.pagefestival.nl