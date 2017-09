Denise (30) ontwerpt Big a Bag: tas en kruk in één

De 30-jarige Denise lijdt aan dwerggroei. Ze is hierdoor 1.29 lang en kan niet overal bij, waardoor ze erg afhankelijk is van andere mensen. Ze besloot daarom een tas te ontwerpen die haar een beetje kan helpen. Een tas en kruk in één: letterlijk een steuntje in de rug.

Speciaal voor kleine mensen

Op het eerste oog is het geen zichtbaar hulpmiddel, maar een hippe modieuze tas, die iedereen met zich mee kan dragen. De tas (genaamd Big a Bag) heeft één functioneel doel: het is uitklapbaar als opstapje. „Speciaal bedacht voor mensen die kleiner zijn dan 1,63, omdat de meeste dingen in Nederland zijn gemaakt voor een gemiddelde lengte van 1.68 meter", laat Denise weten op haar website.

Handig!

Je kan de tas uitklappen als je bijvoorbeeld moet pinnen, een A-merk uit het schap moet halen uit de supermarkt of wanneer je een biertje wilt drinken aan de bar. Aan RTL laat ze weten dat ze er nu 25 heeft gemaakt en 7 heeft verkocht. Ze is vanaf vanavond om 21.30 uur te zien in het programma 'Arie en de kleine mensen' op Net5.