Geen paniek: deze eierrecepten maak je ook zónder ei

Paniek in ei-land nu eierproducenten massaal hun eieren uit de winkels hebben moeten halen dankzij een verboden gif dat in de eitjes terecht gekomen is. Maar geen nood: deze eiergerechten maak je net zo makkelijk zonder ei.

Maandag riep de Voedsel en Warenautoriteit op om eieren met daarop bepaalde code niet te eten omdat het gif, fipronil, acuut gevaar voor de gezondheid oplevert. Veel mensen zullen het eitje logischerwijs even helemaal skippen. Maar ei-fanaten hoeven niet te treuren: er zijn tegenwoordig een heleboel zoveel vervangers van ei, dat je ook zonder de ovale lekkernij kunt genieten van quiches en zelfs een omelet!

Pannenkoeken

Jazeker, pannenkoeken bak je eenvoudig zonder ei. Sterker nog: ei is eigenlijk niet eens nodig in een pannenkoek. Eieren worden er vaak wel in gebruikt om een recept luchtig te houden of om de andere ingrediënten goed met elkaar te laten hechten, maar noodzakelijk is het daar niet voor. In plaats van ei kan je bijvoorbeeld 3 el bakpoeder vermengen met 1 el zonnebloemolie of gewoon een banaantje prakken. Succes verzekerd. Klik HIER voor het recept.

Omelet

De dames van foodblog De Groene Meisjes zijn al jaren op de groentetour en weten dus alles van eten zonder dierlijke producten. Zo zijn de kokkinnen in staat om een heerlijk omeletje te maken van kikkererwtenmeel, edelgistvlokken en gebroken lijnzaad. Lees HIER wat je allemaal nodig hebt en HOE je het recept in elkaar flanst.

Quiche

Zeg je quiche dan zeg je ei. Tenminste, als je er een op de traditionele manier wilt maken. Dat het ook anders kan, bewijzen de mensen van The Vegan Challenge. Een paar keer per jaar roepen zij op om eens een maand zonder dierlijke producten te eten en helpen hun bezoekers daarbij met weekmenu’s vol bijzondere recepten. Een daarvan is de quiche, waarbij het ei wordt vervangen door tofu. Lees hier meer.

Pasta

Wie zelf pasta maakt, kan niet om een eitje heen. Mis! Dat kan namelijk wel. Traditionele Italiaanse pasta kan namelijk ook prima zonder het vogelproduct. In Zuid-Italië is de pasta zonder ei zelfs de meest gangbare variant! Dit in tegenstelling tot de pasta uit het noorden van de laars. Pasta zonder ei maak je met bloem, water en zout. Antoinette van Italiaans koken met Antoinette, stuitte op een traditioneel pasta-zonder-ei-recept van Sardinië.

Fu Yong Hai

En ook hét eiergerecht uit de Chinese keuken, Fu Yong Hai, is te maken zonder ei. Net als de luitjes van de Vegan Challenge gebruikt ook Marjorie Alberts op ah.nl het plantaardige tofu als basis van haar veganistische Fu Yung Hai-maaltijd. Omdat tofu op zich nergens naar smaakt is het wel van belang om er lekker veel kruiden zoals knoflook, kurkuma en ook zout in te doen.