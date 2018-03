Lezerscolumn: Stem wijs (zer)

Iedere werkdag schrijft een lezer van Metro een column over wat hem of haar bezighoudt: Arno de Groot

We mogen weer. Met zijn alle naar de stembus. Nu gaat het om de gemeenteraad. De vraag is, wat valt er nu eigenlijk te kiezen? Je zou zeggen, een heleboel. Als je kijkt hoeveel partijen er mee doen. Zowel de reguliere partijen die in Den Haag de scepter zwaaien, als de kleine regionale partijen die ook een mening hebben. De strijd om de zetels in de gemeenteraad is al een tijdje aan de gang. Nu in de laatste week komen ook de kopstukken van de grote partijen nog even kijken. De één wil zijn mening toch nog wat kracht bij zetten, de ander wil zijn partijgenoten in deze laatste week wel even aan het werk zien. Maar waar het nu precies om draait is mij nog niet helemaal duidelijk geworden. Wat voor mij wel duidelijk is, dat de beloftes die nu gedaan worden, bij de zetel verdeling in de gemeente raad zullen verwateren. Zoals bij de grote heren in Den Haag ook het geval is. Je moet je belofte aan de kiezer bijschaven, anders kun je niet regeren met zoveel andere die ook wat willen vertellen. Zou het niet eens tijd worden voor wat minder partijen. Voeg een aantal kleinere partijen samen en laat de strijd ver voor de verkiezing onderling beginnen voor er beloftes gedaan worden naar de kiezer. Misschien met wat minder partijen in het veld wordt het voor de gewone Nederlander ook wat duidelijker wat de mening en de standpunten van de overgebleven partijen nu uiteindelijk zijn.

Dan sta je daar in het hokje. Helemaal alleen en de keuze is groot. Je rode potlood markeert de punt van de partij en persoon van jou keuze. Misschien is er nog die twijfel en zodra je een keuze hebt gemaakt is de twijfel er nog steeds. Heb ik het nu goed gedaan? Dat zal je misschien wel nooit weten, maar nu moet je nog even door. De vraag die al eerder is gesteld, ”valt er wel iets te kiezen” komt met de tweede stemronde het antwoord naar boven. JA. Nu moet er met een briefje waarop de woorden VOOR of TEGEN staan gekozen worden. Het gaat hier om de sleepwet. Houden wij bij invoering van deze wet nog wel genoeg privacy over? Zijn we zonder deze wet nog wel veilig in ons land? Wat je ook besluit om te kiezen, In Den Haag hebben zij al besloten. Vul gewoon even de stemwijzer in en de uitslag van de verkiezing is door deze wet vroegtijdig bekend.