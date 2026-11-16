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UEFA steunt Diallo als uitdager Infantino in FIFA-verkiezing

De Europese voetbalbond UEFA heeft zijn steun gegeven aan Philippe Diallo als uitdager van Gianni Infantino bij de verkiezing van het voorzitterschap van de mondiale bond FIFA. Diallo is de voorzitter van de Franse voetbalbond FFF. Die bond zal hem naar verwachting dinsdag formeel bekrachtigen als officiële kandidaat, meldt de UEFA in een verklaring.

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De UEFA heeft al een tijdje geleden het vertrouwen in Infantino opgezegd. De bond keerde zich af van de Zwitser toen hij aandelen van het WK aan private investeerders wilde verkopen. UEFA-baas Aleksander Čeferin kondigde al eerder aan dat hij niet naar voren zou stappen als uitdager van Infantino. Oud-trainer Arsène Wenger werd recent genoemd als de kandidaat van de UEFA, maar de Fransman zou geen interesse hebben gehad.

De bij de UEFA aangesloten bonden hebben maandag in een bijeenkomst Diallo gevraagd zich kandidaat te stellen en de Fransman heeft ingestemd. De 63-jarige Diallo is zelf geen oud-profvoetballer, maar heeft wel ruime ervaring als bestuurder. Hij maakt sinds 2023 deel uit van het dagelijks bestuur van de UEFA en is close met voorzitter Čeferin, een uitgesproken tegenstander van Infantino.

Kandidaten

De UEFA stelde in zijn verklaring dat de aangesloten bonden tijdens de bijeenkomst „pleitten voor een FIFA die de ontwikkeling van de sport in elke regio ter wereld centraal stelt, de hoogste standaarden voor goed bestuur hanteert en nauw samenwerkt met haar lidbonden, confederaties en andere belanghebbenden in het voetbal. Zij spraken hun volledige vertrouwen uit in Philippe Diallo om het leiderschap te bieden dat nodig is om deze ambitie te verwezenlijken.”

Kandidaten voor het voorzitterschap hebben tot woensdag middernacht de tijd om zich aan te melden. Met Diallo erbij zijn er tot nu toe vier officiële kandidaten: de huidige voorzitter Infantino, de Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega, de Japanse oud-international Kozo Tashima en Diallo zelf. De voorzittersverkiezing is op 18 maart.

Infantino, die voor een vierde termijn als FIFA-baas gaat, liet zich onlangs ontvallen dat hij kan rekenen op steun van een „overgrote meerderheid” van de bonden. Hij weet zich in ieder geval verzekerd van de steun van de Afrikaanse en Aziatische bonden. Ook veel Zuid-Amerikaanse bonden en die uit het Caribisch gebied zullen voor hem kiezen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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