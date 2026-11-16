Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kabinet probeert volgend jaar asielzoekers naar Rwanda te sturen

In Rwanda moet een uitzetcentrum komen waar Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers uit de regio naartoe stuurt. Volgend jaar zet het kabinet stappen om de eerste mensen weg te sturen. Buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) heeft daarvoor maandag de eerste officiële stappen gezet samen met Oostenrijk, Duitsland, Denemarken en Griekenland.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Het gaat voorlopig hooguit om tientallen migranten uit de vijf landen bij elkaar. Het kabinet ziet het vooral als proef om aan te tonen dat het wegsturen op deze manier mogelijk is, en gaat ervan uit dat de zaken eerst voor de rechter komen. Daarom is nog onzeker of de eerste mensen in 2027 daadwerkelijk worden uitgezet naar wat ook wel de „terugkeerhub” in Rwanda wordt genoemd.

De afspraken draaien om asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, maar ook niet naar hun herkomstland kunnen worden teruggestuurd. Voor nu komen alleen alleenstaande mannen afkomstig uit Afrikaanse landen ervoor in aanmerking.

Verklaring

De vijf Europese landen ondertekenen begin volgend jaar een verklaring met Rwanda, waar Nederland mogelijk nog een concreter akkoord aan toevoegt. Het kabinet zou ook met enkele andere landen buiten de EU gesprekken hebben gevoerd voor soortgelijke wegstuurcentra.

Bij voorbaat zijn er zorgen over de mensenrechtensituatie in Rwanda en over de vraag hoeveel grip Nederland daarop heeft. „In Rwanda is geen persvrijheid, geen politieke vrijheid en geen oppositie”, zei Volt-Europarlementariër Anna Strolenberg eerder tegen het ANP. Ze was recent in Rwanda om het plan te onderzoeken. „Ik zie niet in dat mensen die daarheen gaan daar een toekomst kunnen opbouwen.”

‘Open faciliteit’

Het ministerie van Justitie heeft het zelf over een „open faciliteit” die een beginpunt is voor uitgezette migranten om te integreren. Ze mogen dus in Rwanda aan het werk gaan en opleidingen volgen. „Uiteraard houdt de migrant altijd de mogelijkheid om alsnog terug te keren naar het land van herkomst.” In totaal heeft de locatie plek voor honderd mensen.

Onduidelijk is wat Rwanda er concreet voor terugkrijgt. Nederland zou meer economische samenwerking in het vooruitzicht hebben gesteld, maar wat dat precies inhoudt en hoeveel geld ermee gemoeid is, is nog niet bekend.

Niet Berendsen, maar zijn partijgenoot Bart van den Brink zou oorspronkelijk naar Wenen gaan voor de bijeenkomst. De migratieminister en vicepremier is maandag in het Catshuis vanwege de crisis in de coalitie.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Vorige Volgende

Reacties