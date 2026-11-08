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PSV pakt na eenvoudige zege op Cambuur leiding in de Eredivisie

PSV gaat na twaalf speelronden aan de leiding van de Eredivisie. Het elftal van trainer Peter Bosz won zondag eenvoudig met 5-2 in Leeuwarden van SC Cambuur. Het duel werd na twintig minuten korte tijd stilgelegd nadat er bekertjes en plastic flesjes door de aanhang van Cambuur op het veld waren gegooid.

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PSV staat op 26 punten en heeft met 1 punt meer dan Feyenoord en Ajax, die allebei puntverlies leden. De Rotterdammers verloren uit bij sc Heerenveen met 5-3 en de club uit Amsterdam speelde met 2-2 gelijk in Enschede tegen FC Twente.

De landskampioen kwam al na 47 seconden op voorsprong door een rake kopbal van Sven Mijnans. Na een kwartier maakte de middenvelder van PSV met een schot de 0-2. Vier minuten later zette Ruben van Bommel de Eindhovenaren op 0-3 waarna het publiek van SC Cambuur een regen van bekertjes op het gras liet neerdalen. De Friezen kwamen twintig minuten na de hervatting terug tot 1-3 door een doelpunt van Nicky Souren in de 39e minuut.

Hattrick

PSV zag Cambuur in de 78e minuut op 2-3 komen door een doelpunt van Iwan Henstra. In de slotfase zette PSV nog even aan en liep door doelpunten van opnieuw Mijnans en Ayoni Santos uit naar 2-5.

PSV wist tegen SC Cambuur voor de achtste keer te winnen in de Eredivisie. De ploeg speelde twee keer gelijk en leed nederlagen in uitwedstrijden tegen FC Twente en ADO Den Haag. PSV wist in de Champions League tot dusver alleen te overtuigen met een 1-0-overwinning uit tegen FC Porto.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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