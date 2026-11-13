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Oranje na ruime zege op Grieken (7-0) bijna zeker van kwartfinale

Het Nederlands voetbalelftal kan een plaats in de kwartfinale van de Nations League alleen in theorie nog ontgaan. De ploeg van bondscoach Xavi Hernández liet Griekenland in de Johan Cruijff ArenA met 7-0 kansloos en verstevigde de eerste plaats in groep 2 van de A-divisie.

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Oranje heeft na vijf speelronden 11 punten. Duitsland, dat won bij Servië, en Griekenland staan op 8 punten. Servië is puntloos. De eerste twee landen kwalificeren zich voor de kwartfinale.

Nederland sluit de groepsfase maandag af in Duitsland en Griekenland ontvangt Servië. Als Nederland verliest en Griekenland wint, eindigen Nederland, Duitsland en Griekenland op 11 punten. In dat geval wordt gekeken naar het doelsaldo in de onderlinge duels van die drie landen. Oranje staat nu op +7 en Griekenland op -6. Nederland mag met 13-0 verliezen van Duitsland.

Oranje overrompelde Griekenland en leidde bij rust al met 5-0. Tijjani Reijnders scoorde drie keer en Crysencio Summerville en Jurriën Timber één keer. Timber was in de tweede helft nog een keer trefzeker, net als Donyell Malen.

ANP

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