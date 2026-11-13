Vliegtuigen in VS moeten aan de grond blijven om veiligheid
Alle vliegtuigen in de Verenigde Staten moeten tot nader order aan de grond blijven, meldt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Dat is volgens de organisatie „vanwege buitengewone omstandigheden en veiligheidsredenen”. Bij binnenkomende internationale vluchten wordt per geval bekeken wat er mogelijk is.
Transportminister Sean Duffy meldt dat er sprake is van een communicatieprobleem dat gevolgen heeft voor de luchtverkeersleidingscentra in het land. „Technici van de FAA onderzoeken het probleem.”
De FAA had kort voor de aankondiging al het vliegverkeer op de luchthaven van Chicago stilgelegd vanwege communicatieproblemen bij de luchtverkeersleiding.
Volgens CNN was de vorige keer dat er een landelijk vliegverbod gold in januari 2023, toen een waarschuwingssysteem voor piloten uitviel. De keer daarvoor was in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001.
ANP