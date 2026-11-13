Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vliegtuigen in VS moeten aan de grond blijven om veiligheid

Alle vliegtuigen in de Verenigde Staten moeten tot nader order aan de grond blijven, meldt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Dat is volgens de organisatie „vanwege buitengewone omstandigheden en veiligheidsredenen”. Bij binnenkomende internationale vluchten wordt per geval bekeken wat er mogelijk is.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Transportminister Sean Duffy meldt dat er sprake is van een communicatieprobleem dat gevolgen heeft voor de luchtverkeersleidingscentra in het land. „Technici van de FAA onderzoeken het probleem.”

De FAA had kort voor de aankondiging al het vliegverkeer op de luchthaven van Chicago stilgelegd vanwege communicatieproblemen bij de luchtverkeersleiding.

Volgens CNN was de vorige keer dat er een landelijk vliegverbod gold in januari 2023, toen een waarschuwingssysteem voor piloten uitviel. De keer daarvoor was in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Vorige Volgende

Reacties