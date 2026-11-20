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Nederlands elftal tegen Portugal in kwartfinales Nations League

Het Nederlands elftal van bondscoach Xavi Hernández neemt het in de kwartfinales van de Nations League op tegen Portugal. Dat is de uitkomst van de loting op het kantoor van de Europese voetbalbond UEFA in Nyon.

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De eerste wedstrijden in de kwartfinales worden tussen 25 en 27 maart gespeeld, de returns enkele dagen later tussen 28 en 30 maart. De winnaars plaatsen zich voor de Final Four, die in juni op het programma staat. Oranje begint met een thuiswedstrijd.

Nederland was in de groep als tweede geëindigd achter Duitsland.

ANP

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