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Waarom klappen na een vliegtuiglanding zoveel irritatie oproept: psychologen noemen 3 redenen

Het vliegtuig raakt de landingsbaan, de wielen komen tot stilstand en plotseling klinkt er applaus door de cabine. Voor sommige reizigers is klappen na een veilige landing een leuk gebaar richting de piloot. Anderen kunnen zich er juist behoorlijk aan ergeren. Maar waarom roept iets wat maar een paar seconden duurt zoveel irritatie op? Volgens psychologen zit daar meer achter dan je misschien denkt.

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Wie regelmatig vliegt, heeft het vast weleens meegemaakt: zodra het vliegtuig veilig aan de grond staat, beginnen enkele passagiers te applaudisseren. Soms blijft het bij een paar mensen, maar het kan ook gebeuren dat een groot deel van de cabine meedoet. Waar de één het ziet als een bedankje voor de bemanning, vindt de ander het overdreven of zelfs gênant. De BBC onderzocht waarom de meningen over dit ogenschijnlijk onschuldige ritueel zo uiteenlopen.

70 procent van de mensen die weinig vliegen klapt na de landing

Uit een onderzoek van luchtvaartmaatschappij Wizz Air uit 2025, onder 4500 passagiers en 150 stewardessen en stewards, blijkt dat vooral mensen die weinig vliegen geneigd zijn te applaudisseren. Van de reizigers die maximaal één keer per jaar vliegen, zegt 70 procent te klappen na de landing. Onder mensen die meer dan tien keer per jaar vliegen, ligt dat percentage rond de 40 procent.

Ook de reden voor het applaus verschilt per regio. In Midden- en Oost-Europa wordt vooral geklapt uit opluchting dat het vliegtuig veilig is geland. In West-Europa zien reizigers het vaker als een blijk van waardering voor het werk van de bemanning. En soms doen mensen simpelweg mee omdat anderen beginnen. Eén op de vijf ondervraagden geeft aan vooral om die reden te applaudisseren.

Volgens psycholoog Rob Stewart heeft dat te maken met ons sociale gedrag. Mensen zijn van nature geneigd zich aan te passen aan de groep. Als anderen beginnen te klappen, voelt het al snel vanzelfsprekend om mee te doen. Psychologen noemen dat ‘social proof’: we kijken naar het gedrag van anderen om te bepalen wat in een bepaalde situatie normaal is. Daarnaast speelt opluchting een rol. Hoewel vliegen voor miljoenen mensen de normaalste zaak van de wereld is, vinden sommige passagiers het nog altijd spannend. Als het vliegtuig veilig landt, kan applaus een spontane manier zijn om die spanning los te laten.

Waarom applaus in het vliegtuig sociale druk en schaamte veroorzaakt

Toch zijn er ook reizigers die helemaal niets van het geklap moeten hebben. Zij vinden dat piloten simpelweg hun werk doen en dat een veilige landing geen bijzondere prestatie is waarvoor applaus nodig is. Luchtvaartingenieur en privépiloot William Pilsbury vraagt zich tegenover de BBC af waarom mensen wel klappen voor een piloot, maar niet voor een tandarts, arts of medewerker in de supermarkt.

Andere reizigers ervaren het applaus zelfs als neerbuigend. Zij gaan ervan uit dat een piloot professioneel genoeg is om een vliegtuig veilig aan de grond te zetten. Daar hoeft volgens hen niet voor te worden geapplaudisseerd. Bovendien wordt het ritueel soms geassocieerd met mensen die weinig reiservaring hebben, waardoor klappen voor sommigen een teken van onervarenheid is geworden.

Maar volgens gedragswetenschapper Martha Newson, verbonden aan de University of Greenwich, ligt de irritatie mogelijk ergens anders. In een vliegtuig zitten mensen dicht op elkaar en kunnen ze zich moeilijk aan de situatie onttrekken. Wanneer een groep begint te applaudisseren, kan dat sociale druk veroorzaken. Wie niet meedoet, kan het gevoel krijgen ondankbaar over te komen.

Ook plaatsvervangende schaamte speelt volgens Newson een rol. Sommige mensen vinden het applaus simpelweg te uitbundig voor een gewone landing. Tegelijkertijd merkt de gedragswetenschapper op dat het luidkeels veroordelen van klappende passagiers misschien wel onbeleefder is dan het applaus zelf.

Bijna twee derde van het cabinepersoneel ziet applaus afnemen

En hoe zit het eigenlijk met de mensen die het applaus het vaakst horen? Uit het onderzoek van Wizz Air blijkt dat bijna twee derde van het ondervraagde cabinepersoneel denkt dat klappen na de landing steeds minder voorkomt. Na een turbulente of ongebruikelijke vlucht wordt er volgens hen juist vaker geapplaudisseerd.

Niet iedere steward of stewardess vindt het overigens vervelend. Een anoniem bemanningslid vertelt aan de BBC dat hij het juist een mooi gebaar vindt. Volgens hem is het een ouderwetse manier om de piloten te bedanken voor een veilige vlucht. Sterker nog, soms begint hij zelf stiekem te klappen vanaf zijn stoel, buiten het zicht van de passagiers.

Uiteindelijk blijkt dat een paar seconden applaus voor iedereen iets anders kan betekenen. Voor de één is het een uiting van opluchting, dankbaarheid of vakantieplezier, terwijl de ander zich er ongemakkelijk bij voelt. En hoewel het geklap meestal snel voorbij is, kunnen de meningen erover behoorlijk hoog oplopen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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