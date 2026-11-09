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De Graafschap neemt tot en met 31 maart geen uitsupporters mee

De Graafschap neemt tot en met 31 maart 2027 geen uitsupporters mee naar wedstrijden. Dat heeft de club uit de eerste divisie bekendgemaakt na het incident van afgelopen zondag waarbij supporters van de club uit Doetinchem de spelersbus blokkeerden. De wedstrijd Vitesse – De Graafschap kon daardoor geen doorgang vinden.

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De Graafschap heeft aangekondigd de personen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren, uitvoeren of in stand houden van de blokkade te zullen opsporen. Indien blijkt dat alle betrokkenen individueel een sanctie hebben ontvangen, zegt de club het besluit over de uitsupporters mogelijk te heroverwegen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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