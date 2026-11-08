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Sc Heerenveen bezorgt koploper Feyenoord eerste nederlaag (5-3)

Feyenoord is dit seizoen in de Eredivisie niet langer ongeslagen. Het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst ging in Friesland, na een voorsprong van 2-0, onderuit bij sc Heerenveen: 5-3. Invaller Ringo Meerveld scoorde drie keer voor de thuisploeg.

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Het was voor Feyenoord de vijfde wedstrijd op rij dat er niet werd gewonnen. Eerder gebeurde dat tegen Real Betis (1-0), PSV (1-1), Fortuna Sittard (1-1) en Internazionale (0-3). Ajax of FC Twente kan later op zondag bij een overwinning in hun onderlinge duel de koppositie van Feyenoord overnemen. Regerend landskampioen PSV kan Feyenoord, bij een zege op SC Cambuur, passeren.

Sc Heerenveen steeg dankzij de vierde achtereenvolgende overwinning naar de vijfde plaats op de ranglijst.

Vertrouwen

Sc Heerenveen begon met vertrouwen aan de wedstrijd. De Friezen hadden de laatste drie competitieduels gewonnen en namen ook tegen Feyenoord het initiatief. Maxence Rivera kreeg in de achttiende minuut een kans de score te openen, maar de aanvaller raakte de bal niet goed.

Feyenoord was een stuk efficiënter. Opnieuw maakte Anis Hadj Moussa het verschil, op een voor hem inmiddels kenmerkende manier. De Algerijnse buitenspeler kwam halverwege de eerste helft vanaf de rechterkant naar binnen en plaatste de bal met een snelle voetbeweging prachtig in de linkerbovenhoek: 0-1.

Strafschop

Enkele minuten later verdubbelde Nacho Ferri de voorsprong door raak te schieten uit een strafschop (0-2). De penalty was discutabel. Scheidsrechter Danny Makkelie legde de bal op de stip nadat Givairo Read de bal tegen de arm van de inglijdende Vasilios Zagaritis schoot.

Sc Heerenveen verkleinde de achterstand in de blessuretijd. Maas Willemsen kon de bal na een hoekschop binnen schieten: 1-2. Kort na de pauze was het opnieuw raak voor de thuisploeg. Levi Smans werd tussen de linies aangespeeld en passeerde doelman Tjark Ernst met een door Tsuyoshi Watanabe van richting veranderd schot.

Aantrekkelijk voetbal

Feyenoord kwam niet meer onder de druk van een aantrekkelijk voetballend Heerenveen uit. Invaller Ringo Meerveld was na een uur spelen het eindpunt van een goede aanval over rechts: 3-2.

Van Bronckhorst greep kort daarna in en bracht onder anderen Sem Steijn en Jerayno Schaken in de ploeg. Steijn stond pas vier minuten in het veld toen hij voor de gelijkmaker zorgde (3-3). Meerveld besliste de wedstrijd in de slotfase met zijn tweede en derde treffer: 5-3.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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