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Redactie Binnenland vandaag
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Rode Lijn-demonstratie begonnen op Museumplein

AMSTERDAM - Demonstranten verzamelen op het Museumplein voor een Rode Lijn-protest. Het was de vierde keer dat deze demonstratie werd georganiseerd, met ditmaal als thema ‘Geen geld voor genocide’. SEM VAN DER WAL / ANP
ANP / ANP / Sem van der Wal

Op het Amsterdamse Museumplein is rond 13.00 uur het Rode Lijn-protest begonnen, waarmee deelnemers aandacht vragen voor de oorlog in Gaza en het kabinet oproepen om maatregelen te nemen tegen Israël. Het plein staat vol met mensen in rode kleding of met rode accessoires.

Hasna el Maroudi van Omroep Zwart verzorgde de inleiding van de demonstratie. Ook sprak onder anderen de Palestijnse journalist Amal Helles, die uit Gaza naar Nederland vluchtte, de menigte toe. „Dank jullie wel voor het trekken van deze rode lijn”, zei zij in het Engels. „Niemand is vrij totdat Palestina vrij is.”

ANP-verslaggevers zien veel Palestijnse vlaggen op het terrein. Demonstranten scanderen leuzen als ‘Free free Palestine’ en ‘Nederland financiert, Israël bombardeert’.

Later lopen de deelnemers nog een mars rond het Vondelpark. De organisaties die deelnemen zijn onder meer Amnesty International, Oxfam Novib, Save the Children, PAX, de Palestijnse Gemeenschap Nederland, Rotterdam Palestina Coalitie en Plant een Olijfboom.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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