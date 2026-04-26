Atlete Assefa wint marathon Londen en verbetert eigen toptijd

Tigst Assefa heeft de marathon van Londen op haar naam geschreven in een wereldrecord in een race met alleen vrouwelijke deelnemers. De Ethiopische topatlete finishte in 2.15.41 en scherpte daarmee haar eigen record, dat ze vorig jaar eveneens in Londen liep, met negen seconden aan.

Assefa (29) liet in de laatste kilometers de Keniaanse atletes Helen Obiri en Joyciline Jepkosgei achter zich. Obiri noteerde een tijd van 2.15.53 en werd tweede. Jepkosgei, die vorig jaar nog als tweede eindigde, werd derde in 2.15.55.

ANP

