Duel tussen Cambuur en Vitesse definitief gestaakt door vuurwerk

Het duel tussen SC Cambuur en Vitesse in de eerste divisie is vrijdagavond definitief gestaakt. Met nog enkele minuten speeltijd op de klok en bij een stand van 1-2 gooiden supporters uit het uitvak vuurwerk op de tribunes met Cambuur-supporters. De wedstrijd was eerder op de avond al eens stilgelegd.

Het duurde lang eer scheidsrechter Martin van den Kerkhof de wedstrijd definitief afblies. De borden met de mededeling dat de wedstrijd tijdelijk was stilgelegd, bleven lang oplichten. Maar de onrust groeide tussen de supporters. Ook op het veld was het onrustig.

Voorafgaand aan de wedstrijd maakte Vitesse nog kans op een plek in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Daarvoor moest de club uit Arnhem zelf winnen van Cambuur, en hopen op gunstige resultaten op andere velden. Door overwinningen van Willem II en ADO Den Haag op andere velden maakt Vitesse inmiddels definitief geen aanspraak meer op dat ticket voor de play-offs, ongeacht het resultaat van de wedstrijd in Leeuwarden.

Onrustig

Volgens Omrop Fryslân was het ook buiten het stadion onrustig rond het stilleggen van de wedstrijd. Daar werden door de ME charges uitgevoerd.

Ondanks het tumultueuze einde van de voetbalavond werd in het Kooi Stadion in Leeuwarden na het definitief staken van de wedstrijd afscheid genomen van vertrekkende staf en supporters. Onder anderen trainer Henk de Jong en middenvelder Mark Diemers verlaten hun rol na dit seizoen. De Jong gaat verder als assistent-trainer.

Cambuur is als tweede geëindigd en was al langer zeker van promotie. Samen met kampioen ADO Den Haag komt de club volgend jaar uit in de Eredivisie.

ANP

