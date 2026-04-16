AZ strandt tegen Sjachtar in kwartfinale Conference League

AZ is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van de Conference League. Het elftal van trainer Leeroy Echteld speelde voor eigen publiek met 2-2 gelijk tegen Sjachtar Donetsk, na een week eerder in Krakau de eerste ontmoeting in de kwartfinale met 3-0 te hebben verloren.

AZ speelde met veel reservespelers. Echteld spaarde, met het oog op de bekerfinale van zondag tegen NEC en de vrij uitzichtloze uitgangspositie, veel van zijn belangrijke krachten. Zo deden onder anderen Wouter Goes, Sven Mijnans, Kees Smit en Troy Parrott niet mee.

De Braziliaan Alisson maakte in de 58e minuut het openingsdoelpunt voor Sjachtar, dat in de halve finale Crystal Palace of Fiorentina treft. Invaller Isak Jensen bracht in de 73e minuut AZ uit een vrije trap langszij en daarna scoorde ook Matej Sin voor de thuisploeg: 2-1. Luca Meirelles bepaalde de eindstand.

AZ bereikte drie jaar geleden voor het laatst de halve eindstrijd van de Conference League.

ANP

