Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Boo pakt op 500 meter zijn tweede zilver op Spelen Milaan

Jenning de Boo heeft op de Olympische Spelen op de 500 meter zijn tweede zilveren medaille veroverd. De 22-jarige schaatser moest in het Milano Speed Skating Stadium met 33,88 het goud laten aan topfavoriet Jordan Stolz uit de Verenigde Staten. Die won in 33,77. Laurent Dubreuil uit Canada eindigde met 34,26 als derde.

De Boo veroverde eerder zilver op de 1000 meter. Ook toen werd hij in een rechtstreeks duel verslagen door Stolz. Het zijn de eerste Olympische Spelen voor De Boo.

Sebas Diniz werd met 34,46 vijfde. Joep Wennemars eindigde met 34,89 op de 21e plaats.

Kruising

Wennemars had tegen Piotr Michalski met 10,00 een iets te langzame start. Op de kruising kwam hij dichter bij de Pool en finishte in 34,89, een tijd waar hij niet tevreden mee was.

De Boo opende in de buitenbaan tegen Stolz in 9,62 tegen 9,55 voor de Amerikaan. Op de kruising dook hij in de rug van zijn rivaal en kwam er in de binnenbocht naast. Stolz bleef de Nederlander op de streep echter nipt voor.

Binnenbocht

Diniz opende daarna iets sneller dan Damian Zurek. In de laatste binnenbocht moest hij even inhouden en kwam de Pool er voorbij. Die eindigde met 34,35 als vierde.

Nederland veroverde een keer olympisch goud op de 500 meter. Op de Spelen van Sotsji in 2014 werd Michel Mulder olympisch kampioen voor landgenoten Jan Smeekens en zijn broer Ronald Mulder.

Stolz veroverde zijn tweede goud op deze Spelen. De laatste Amerikaanse schaatser die meerdere gouden medailles op dezelfde Spelen won, was Eric Heiden in 1980. Die won bij de Spelen van Lake Placid alle vijf de afstanden. Hij keek zaterdag vanaf de tribune toe hoe Stolz al een beetje in zijn voetsporen trad. Bij de vrouwen won Bonnie Blair op de Spelen van 1992 en 1994 goud op zowel de 500 als de 1000 meter.

ANP

Reacties