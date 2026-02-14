Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Niniane Everaert vanaf minuut 1 in 40-45, de Musical: ‘Man zei toen wat waar was en de vrouw had maar te luisteren’

Het spektakel 40-45, de Musical draait al zo’n anderhalf jaar met veel succes. In de destijds totaal verbouwde Midden Nederland Hallen in Barneveld, was het gisteravond tijd voor een deels nieuwe cast. Niniane Everaert (29) speelt een van de hoofdrollen en is er vanaf de allereerste voorstelling bij. Metro ging met haar in gesprek.

Niniane (spreek uit: Nie-nie-èn) is niet alleen een opvallend getalenteerde actrice en zangeres, het is ook een opvallende naam. Tot een aantal jaar geleden telde de Nederlandse Voornamenbank er tot dan toe slechts zes. De actrice is vernoemd naar Niniane (Lady of the Lake), een nummer van Kayak. De naam komt ook voor in het verhaal De Ridders van De Ronde Tafel / Koning Arthur. Dan ben je wat dat betreft weer bij.

Opvallend deel drie, is haar rol van de Rotterdamse Marie de Jong. Marie is met Dirk die bij de SS belandt (Dorian Bindels, ook een man van het eerste uur), terwijl Dirks broer Louis juist in verzet tegen de Duitsers gaat. Twee broers kiezen beiden een kant van de strijd, zie het dan maar eens gezellig te houden in de familie. Zie dan ook maar eens een normale keuze te maken in een abnormale tijd. Genoeg kost voor een avondvullende musical 40-45 (met rijdende tribunes langs de scènes en zelfs een binnenrijdende trein en overvliegend vliegtuig) van Studio 100 van Gert Verhulst. Verhulst, die eerder tegen Metro al eens zei: „De oorlogskennis van de jeugd vind ik nogal ontnuchterend.”

🎤 Niniane Everaert Niniane Everaert werd in 1996 geboren in Haarlem en deed theaterhavo/vwo in Rotterdam. Later volgde zij de opleiding Musicaltheater (Fontys in Tilburg) en talentontwikkeling bij het Wilmink Theater in Enschede. Niniane bleef niet in Nederland. Zij maakte films in Italië en speelde onder meer musicalrollen in Duitsland (Young Frankenstein) en Oostenrijk (Singin’ in the Rain). Sinds september 2024 speelt de zangeres en actrice Marie de Jong in 40-45, de Musical.

Nieuwe cast met opnieuw Niniane Everaert

De ‘nieuwe cast-voorstelling’ van gisteravond volgt een krappe week op de première van nog zo’n grote spektakelmusical Willem van Oranje (Metro’s recensie lees je hier). Ook Soldaat van Oranje speelt nog tot halverwege juli. Het is knap dat 40-45, de Musical, dat de Musical Award Publieksprijs won, het lang volhoudt. Op de feestelijke avond waren onder meer Dorian Bindels, Danique Dusée (eerste keer), David Schwarz (ook première), Isa Hoes, Jeroen Phaff, Sjoerd Pleijsier en Chris Tates te zien. En Niniane Everaert, actrice vanaf de allereerste minuut en dat met heel veel plezier. „Ik heb het heel leuk gehad in Duitsland en Oostenrijk, maar het is ook heel fijn om drie kwartier in de auto te zitten en dan op je werk te zijn. En zó’n mooie productie als 40-45, de Musical, daar sta ik graag in.”

Wat bracht jou in 2024 naar 40-45?

Niniane: „Ik heb eerlijk gezegd in 2021 al auditie gedaan, want de musical zou veel eerder naar Nederland komen. Vanaf die eerste ronde, meteen voor de rol van Marie, voelde het al goed. Ik kwam de auditieruimte binnen, speelde de scène en ja, dat voelde heel kloppend. Soms heb je bij een auditie ook meteen het idee dat ‘het ‘m niet was’, dat was nu heel anders. Na een vierde ronde in het Nieuwe Luxor in Rotterdam, zat ik erbij. Maar toen kwam er een mailtje dat het niet doorging vanwege corona…”

Zat je toen corona voorbij was niet automatisch in de cast voor 40-45, de Musical?

„Nee, maar ik dacht: de vorige keer ben ik ver gekomen, ik ga gewoon weer auditie doen. Ik moest weer alle rondes doorlopen en kreeg toen het verlossende telefoontje.”

Hieronder zie je Niniane in een aankondiging kort voor de première, anderhalf jaar geleden.

Niniane ging onderzoeken wat ze nou wilde

Ondertussen stond je te filmen in Italië, te tapdansen in Duitsland, te zingen in Oostenrijk… ben jij het type dat verschillende kanten leuk vindt?

„Na mijn afstuderen begon ik aan een zoektocht en kwam ik er inderdaad achter dat ik alles leuk vind. Shit wat moet ik daarmee, dacht ik toen. Er waren mensen die tegen me zeiden dat ik me niet actrice én zangeres moest noemen, want dan zou ik bijvoorbeeld niet als volwaardig actrice worden gezien. Wat moest ik kiezen? Ik ben het zelf maar gaan ondervinden door alle kanten te onderzoeken. Dat werd van filmen in Italië tot een achtergrondkoortje van rockconcerten in Enschede. De uitkomst van mijn onderzoek: ik had niets ontdekt wat ik niet leuk vond, haha.”

Wat vervelend…

„Ja hè? Ondertussen kwam ik er ook nog eens achter dan ik zelf schrijven leuk vind, maar dat vond ik wel eenzaam. Ik vind het nu belangrijk om iets met een groep te doen, zoals hier in 40-45, de Musical. Iedereen, tot aan de figuranten aan toe, draagt z’n steentje bij. Dat vind ik gaaf en super inspirerend.”

Marie is wel met Dirk van de NSB, maar zij laat heel goed zien dat je door geen keuze te maken, ook een keuze maakt.

Vond je het moeilijk om ‘de foute kant van de Tweede Wereldoorlog’ te gaan spelen? Of misschien juist nodig?

„Ik vond en vind het nodig, in de zin van: Marie is wel met Dirk van de NSB, maar zij laat heel goed zien dat je door geen keuze te maken, ook een keuze maakt. Zelf kiest zij niet bewust voor de Duitse kant, maar wordt wel verblind door de liefde voor Dirk. En dat terwijl zij van haar vader hoort: die jongen is niet goed. Vader wil niets van zo’n NSB’er weten. Marie zit zo tussen twee werelden in en kiest dus niet. Zij wordt zo een soort medeplichtige omdat ze niets doet, maar Dirk wel steunt. Terwijl ze heus niet wil dat er Joden gedeporteerd worden.”

Vrouwen hadden in de tijd van 40-45 een andere positie

Stel je voor dat jij tachtig jaar geleden had geleefd, dat is toch niet te doen zo’n situatie?

„Ja, dat is heel, heel moeilijk. Maar we moeten niet vergeten dat vrouwen in die tijd ten opzichte van hun mannen een heel andere positie hadden. De man zei wat waar was en de vrouw had maar te luisteren. Marie houdt zich dus een beetje klein. Ze denkt: ik ben niet zo slim als Dirk, want hij is arts en ik werk in een fabriek. Marie denkt dat haar liefde het wel bij het rechte eind zal hebben, maar slimme mensen hebben dat niet altijd.”

Ik denk dat je langzaamaan van iets overtuigd raakt, zoals ook bij Dirk gebeurt.

Kun je het je voorstellen dat er ook Nederlanders waren die de kant van de Duitsers kozen? Om misschien wel een reden dat zij dan tenminste te eten hadden?

„Ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat ik me dat kan voorstellen. Volgens mij gaat zoiets heel geleidelijk. Dirk begint ook bij de NSB als lid van een politieke partij. Ik denk dat je langzaamaan van iets overtuigd raakt, zoals ook bij Dirk gebeurt. Het begint bij hem met Joden een beetje bang maken. Dan wordt een winkel in de fik gestoken, tot hij Jodenlijsten maakt en Joden zelfs op de trein naar concentratiekampen zet. Het is een proces van vijf jaar, waarin hij helemaal wordt geïndoctrineerd. De meeste mensen zullen zeggen: de zou ik nooit doen. Maar nogmaals, zulke dingen gaan geleidelijk.”

Wat doe je als we je over vijf jaar nog eens zouden spreken, weer filmen in Italië?

„Filmen in Nederland, hoop ik. Dat staat erg hoog op dat lange lijstje van al die dingen die ik zo leuk vind.”

