Chef de mission Verheijen: dit waren onze beste Spelen ooit

Chef de mission Carl Verheijen keek zondag met een meer dan tevreden gevoel terug op de Olympische Spelen van Milaan en Cortina d’Ampezzo. „Dit waren onze beste Spelen ooit”, zei hij over de prestaties van de sporters van TeamNL.

Nederland eindigde als derde in het medailleklassement. Dat is de hoogste klassering ooit. Het record stond op naam van de Winterspelen van 1972, waar Nederland vierde werd in de medaillespiegel. „Daar schaatste mijn vader nog”, aldus Verheijen in zijn terugblik nabij het olympisch dorp in Milaan. „We hadden hier met onze sporters 64 startonderdelen”, doelde hij op het langebaanschaatsen (34), shorttrack (20), snowboarden (6), bobsleeën (3) en kunstrijden (1). „Daarvan heeft 31 procent een medaille behaald en 61 procent is in de top 8 geëindigd. Het waren prachtige Spelen.”

TeamNL won tien gouden medailles en verbrak daarmee het record van Sotsji (2014), Pyeongchang (2018) en Beijing (2022) van acht gouden plakken. Het recordaantal medailles van 24 van de Winterspelen van Sotsji werd niet gehaald. Nederland kwam uit op twintig medailles, net zoveel als acht jaar geleden in Zuid-Korea.

„We hebben onze doelstelling van een plaats in de top 10 gehaald. Daar zijn we hartstikke blij mee. We hebben daarnaast nu echt een grote voorsprong op de nummer 5 in het klassement”, doelde hij op Duitsland, dat op acht keer goud uitkwam.

