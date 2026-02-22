Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Man doodgeschoten die Mar-a-Lago wilde binnendringen

Agenten van de Secret Service hebben een man van in de twintig doodgeschoten nadat die had geprobeerd een beveiligd gebied te betreden bij het Mar-a-Lago-resort van president Donald Trump. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag.

De man zou een jachtgeweer en een jerrycan bij zich hebben gehad, aldus een verklaring van de Secret Service.

Trump bevindt zich momenteel in Washington.

De Secret Service, de FBI en de politie van Palm Beach County in Florida hebben een onderzoek verricht naar het incident. Details van dat onderzoek worden om 15.30 uur Nederlandse tijd bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

ANP

Reacties