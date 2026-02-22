Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Man doodgeschoten die Mar-a-Lago wilde binnendringen

epa10112632 Authorities stand outside Mar-a-Lago, the residence of former president Donald Trump, amid reports of the FBI executing a search warrant as a part of a document investigation, in Palm Beach, Florida, USA, 09 August 2022. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
ANP / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Agenten van de Secret Service hebben een man van in de twintig doodgeschoten nadat die had geprobeerd een beveiligd gebied te betreden bij het Mar-a-Lago-resort van president Donald Trump. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag.

De man zou een jachtgeweer en een jerrycan bij zich hebben gehad, aldus een verklaring van de Secret Service.

Trump bevindt zich momenteel in Washington.

De Secret Service, de FBI en de politie van Palm Beach County in Florida hebben een onderzoek verricht naar het incident. Details van dat onderzoek worden om 15.30 uur Nederlandse tijd bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties