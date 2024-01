Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feyenoord schakelt bekerhouder PSV in achtste finales uit

PSV is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van de KNVB-beker. De winnaar van vorig seizoen ging in de achtste finales met 1-0 ten onder bij Feyenoord. De Rotterdammers nemen het over twee weken in de volgende ronde, opnieuw in eigen stadion, op tegen AZ.

Quinten Timber maakte na ruim een half uur spelen, op aangeven van Quilindschy Hartman, het doelpunt. De middenvelder passeerde keeper Joël Drommel met een geplaatst schot, vlak langs de paal. PSV dacht in de 71e minuut gelijk te maken, maar het doelpunt van Guus Til werd afgekeurd om buitenspel.

Voor PSV betekende het de eerste nederlaag van dit seizoen in eigen land. Tot dusverre wist alleen Arsenal de Eindhovenaren, in de Champions League, te verslaan (4-0).

Feyenoord had dit seizoen in De Kuip al twee keer verloren van PSV, in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-1) en in de competitie (1-2).

ANP

Reacties