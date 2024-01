Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Messi op FIFA-gala opnieuw gekozen tot Voetballer van het Jaar

Lionel Messi is op het gala van wereldvoetbalbond FIFA in Londen gekozen tot Voetballer van het Jaar. Vorig jaar ging de prijs ook naar de Argentijn, die met zijn land de wereldtitel won. De 36-jarige Messi, die in de Verenigde Staten bij Inter Miami voetbalt, was niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.

Aanvallers Erling Haaland (Manchester City) en Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) waren de andere genomineerden.

De Braziliaan Ederson van Manchester City kreeg de prijs voor beste keeper in het afgelopen jaar. Hij kreeg de voorkeur boven de Belg Thibaut Courtois en de Marokkaan Yassine Bounou. Het Braziliaanse elftal ontving de award voor Fair Play voor hun rol in de strijd tegen racisme. De spelers van de nationale ploeg droegen in de zomer in een oefenduel zwarte shirts als steun voor hun landgenoot Vinícius Júnior. De aanvaller van Real Madrid werd het afgelopen jaar in Spaanse stadions geconfronteerd met racisme.

De Puskás Award, de onderscheiding voor het mooiste doelpunt van het jaar, ging naar Guilherme Madruga. De Braziliaan scoorde voor Botafogo met een omhaal buiten het zestienmetergebied.

ANP

Reacties