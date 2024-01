Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ivoorkust schakelt titelverdediger Senegal uit na strafschoppen

Gastland Ivoorkust heeft ten koste van titelverdediger Senegal de kwartfinales van de Afrika Cup bereikt. In hoofdstad Yamoussoukro won Ivoorkust de wedstrijd in de achtste finales na strafschoppen. Het duel was na verlenging in 1-1 geëindigd.

In de strafschoppenserie werd Moussa Niakhaté de schlemiel. De verdediger van Senegal schoot de bal op de paal. Franck Kessié, al verantwoordelijk voor de gelijkmaker vanaf elf meter in de reguliere speeltijd, besliste het duel door de vijfde strafschop hard en hoog binnen te schieten.

