Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zeker 25 mensen kunnen niet terug naar huis door brand Rotterdam

De bewoners van zeker 25 woningen aan de Schammenkamp in Rotterdam kunnen niet terugkeren naar hun woning door de grote brand die daar maandagavond uitbrak, meldt de Veiligheidsregio RijnmondVeilig op X. Voor hen is tijdelijk onderdak geregeld in sporthal De Wielewaal. Ze gaan zich registreren op ikbenveilig.nl.

De brand ontstond door een explosie in een auto onder het wooncomplex. Een persoon raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Het is niet bekend hoe deze persoon eraan toe is.

De veiligheidsregio meldde dat er een NL-Alert is verstuurd omdat er veel rook vrijkomt. Omwonenden worden opgeroepen om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De veiligheidsregio denkt dat er nog enkele uren nodig zijn om de brand te blussen.

Een naastgelegen vuurwerkloods is uit voorzorg leeggehaald en een pand gesloopt zodat de brand niet overslaat naar een supermarkt vlak bij, meldde de veiligheidsregio eerder.

ANP

Vorige Volgende

Reacties