Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ajax bevestigt komst Henderson, Brit heeft voor 2,5 jaar getekend

Ajax heeft de komst van Jordan Henderson bevestigd. De voormalige aanvoerder van Liverpool heeft na een medische keuring zijn handtekening onder een contract van 2,5 jaar gezet. De 33-jarige middenvelder komt transfervrij over van Al-Ettifaq, een club uit Saudi-Arabië waar hij zijn contract na zes maanden heeft laten ontbinden.

„We wilden graag een ervaren middenvelder met leiderschapskwaliteiten”, vertelt trainer John van ‘t Schip in een persbericht. „Mede vanwege blessures zochten wij ook iemand die er direct kan staan. Jordan Henderson is zo’n speler. Zijn komst betekent een flinke kwaliteitsimpuls voor onze selectie. Zowel binnen als buiten het veld is een voetballer van dit kaliber bovendien belangrijk voor de vele jonge spelers. Hij is Engels international en heeft met Liverpool de Champions League en veel andere prijzen gewonnen. Ik ben blij met zijn komst en ik denk dat het heel goed is voor onze club dat hij vanaf vandaag Ajacied is.”

Van ‘t Schip kan nog even geen beroep doen op Branco van den Boomen, Silvano Vos en Sivert Mannsverk, die net als Henderson als controlerende middenvelder kunnen spelen. Henderson besloot afgelopen zomer na twaalf jaar afscheid te nemen van Liverpool. De middenvelder kreeg in zijn geboorteland veel kritiek op zijn keuze voor Al-Ettifaq, ook omdat hij zich lang inzette voor de lhbtiq+-gemeenschap in Engeland. „Als mensen me bekritiseren of vinden dat ik hen heb bedrogen, dan doet dat pijn. Het enige wat ik kan doen, is sorry zeggen, maar ik ben niet veranderd als persoon”, reageerde hij.

Naar hoger niveau

Toch kon Henderson niet aarden in Saudi-Arabië, ondanks een jaarsalaris van naar verluidt 15 miljoen euro. Juventus wilde hem graag huren, maar Ajax reageerde daadkrachtig toen bleek dat de ploeggenoot van Georginio Wijnaldum zijn contract bij Al-Ettifaq wilde laten ontbinden. Kelvin de Lang, interim-technisch directeur bij Ajax, reisde woensdag naar Engeland en bereikte daar een definitief akkoord met de 81-voudig international die komende zomer met Engeland op het EK in Duitsland wil uitkomen.

Henderson landde donderdagmiddag met een privévliegtuig op Schiphol en meldde zich rond 16.00 uur bij de Johan Cruijff ArenA, waar hij werd opgewacht door een aantal supporters. Zij hopen dat Henderson de huidige nummer 5 van de Eredivisie naar een hoger niveau kan tillen. Het ligt niet voor de hand dat Henderson zondag al kan debuteren tegen RKC. Een vereiste werkvergunning laat waarschijnlijk nog even op zich wachten, omdat Engeland geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie.

ANP

Reacties