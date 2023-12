Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vitesse wint voor het eerst dit seizoen in eigen stadion

Vitesse heeft voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd gewonnen. De Arnhemmers waren in de Gelredome met 2-0 te sterk voor Heracles Almelo.

Het was voor Vitesse de derde overwinning van het seizoen. Eerder werden NEC (1-3) en FC Volendam (1-2) verslagen. Vitesse, waar Edward Sturing interim-trainer is na het ontslag van Phillip Cocu, heeft nu 11 punten. Hekkensluiter Volendam heeft er 8. Almere City en RKC hebben 2 punten meer dan Vitesse.

De 20-jarige Gyan de Regt zette Vitesse na 20 minuten op voorsprong met een schot met links en de Fransman Amine Boutrah, de vervanger van de moegestreden uitblinker De Regt, maakte er ruim een kwartier voor tijd 2-0 van. Beiden hadden nog nooit gescoord voor Vitesse.

Strafschop

Vitesse-keeper Eloy Room keerde na dik een half uur een strafschop van Emil Hansson. Room had de penalty zelf veroorzaakt. Vorig weekend pakte de doelman ook al een penalty, toen van Fortuna Sittard-speler Kaj Sierhuis.

Voor Heracles, dat pas 5 punten pakte in uitduels, was het de zesde nederlaag in de Eredivisie sinds begin oktober. De Almeloërs hebben al 35 treffers geïncasseerd, het meeste na FC Volendam.

Er waren ruim 17.000 supporters op het duel afgekomen, het hoogste aantal van dit seizoen.

ANP

