Zwemster Giele gedeeld Europees kampioene op 50 meter vlinderslag

Zwemster Tessa Giele heeft bij de EK kortebaan in het Roemeense Otopeni verrassend de titel op de 50 meter vlinderslag behaald. De 21-jarige Nederlandse tikte in een tijd van 25,10 tegelijkertijd aan met de Griekse Anna Ntountounaki. Het brons was voor de Zweedse Sara Junevik in 25,16.

Giele haalde met haar achtste plek in de halve eindstrijd maar net de finale. Maar na een scherpe start snelde ze naar het gedeelde goud. Giele had geen rekening gehouden met dit succes. „Dit had ik natuurlijk niet aan zien komen. Maar beter kan eigenlijk niet”, lachte Giele.

Ze zwom niet zo’n sterke race in de halve finales, maar in de series was het wel goed gegaan. „Ik probeerde daarom de race van de series weer na te doen, alleen dan iets harder.” Ze had aanvankelijk niet in de gaten dat ze goud had gepakt. „Ik zag wel dat er een lampje brandde bij mijn blok en dat betekent dat je een medaille hebt, dus ik dacht dat zit wel goed. Toen draaide ik mij om en toen zag ik een 1 achter mijn naam staan. Toen kon het natuurlijk niet meer stuk.”

Giele trad met haar eerste individuele goud op een internationaal titeltoernooi in de voetsporen van onder anderen Inge de Bruijn en Inge Dekker, die in het verleden op deze afstand successen behaalden. In 2009 veroverden Dekker en Hinkelien Schreuder ook samen de titel. Na haar gedeelde titel won Giele in Roemenië ook nog brons op de 4×50 meter wisselslag gemengd.

ANP

