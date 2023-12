Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van Barneveld verliest van Littler en loopt kwartfinale mis

Raymond van Barneveld is er bij het wereldkampioenschap darts niet in geslaagd de kwartfinales te halen. De Hagenaar verloor met 4-1 van de 16-jarige Brit Luke Littler. Michael van Gerwen is de enige Nederlander die nog in het toernooi zit.

ANP

