Oranjevrouwen verliezen op Wembley en missen kans op groepswinst

De voetbalsters van Oranje hebben na een 2-0-voorsprong met 3-2 verloren van Engeland op Wembley. Bij een zege had de ploeg van bondscoach Andries Jonker zich al verzekerd van de groepswinst in de Nations League, die nodig is om kans te houden op de Olympische Spelen. Nu komt Engeland op gelijke hoogte.

Lineth Beerensteyn zette Oranje in de 12e minuut op voorsprong, 10 minuten voor rust maakte de spits van Juventus de 2-0 na een keepersblunder. Engeland kwam op 2-2 door treffers van Georgia Stanway en Lauren Hemp in de 59e en 61e minuut. Invalster Ella Toone maakte in de blessuretijd de winnende treffer.

