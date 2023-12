Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlands elftal begint EK op 16 juni in Hamburg

Het Nederlands elftal begint het EK op 16 juni met een wedstrijd in Hamburg tegen Polen, Wales, Finland of Estland. Die landen spelen eind maart in de play-offs om een ticket voor de Europese eindronde in Duitsland.

Oranje neemt het in de tweede wedstrijd op 21 juni op tegen Frankrijk. Die wedstrijd wordt gespeeld in Leipzig. De laatste groepswedstrijd van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman is op 25 juni in Berlijn tegen Oostenrijk.

De openingswedstrijd is op 14 juni tussen Duitsland en Schotland in München. De finale is op 14 juli in Berlijn.

ANP

