Franse handbalsters ontnemen Noorwegen wereldtitel

De Franse handbalsters hebben Noorwegen onttroond als wereldkampioen. De olympisch kampioen won in het Deense Herning de WK-finale met 31-28 van de regerend kampioen. Bij rust leidde de Franse ploeg al met 20-17, in de tweede helft vond de Noorse ploeg heel even de aansluiting, maar in de slotfase liep Frankrijk door vier goals van Léna Grandveau weer uit naar drie doelpunten voorsprong.

Het is de derde wereldtitel voor Frankrijk, dat komende zomer als torenhoge favoriet aan de Olympische Spelen in Parijs zal beginnen. Noorwegen miste de kans op een vijfde wereldtitel. De Scandinavische grootmacht geldt voor de Spelen in Parijs ook als kandidaat voor goud.

Grandveau en Tamara Horacek waren de beste schutters aan Franse zijde met ieder vijf treffers. Nora Mørk scoorde acht keer voor de Noorse ploeg. Henny Reistad, die in de halve finale tegen Denemarken vijftien doelpunten voor haar rekening nam, maakte er in de finale vijf.

Denemarken brons

Denemarken won het brons door in de troostfinale Zweden met 28-27 te verslaan. De Deense ploeg is ook al zeker van olympische deelname.

Nederland won de strijd om de vijfde plaats met 30-26 van Duitsland. Oranje moet in april een ticket voor Parijs zien te bemachtigen op een van de drie olympische kwalificatietoernooien. Het toernooi wordt mogelijk in Nederland gehouden. Nu al is bekend dat Tsjechië, Argentinië en Spanje de tegenstanders zijn. Van al die landen won de ploeg van bondscoach Per Johansson ruim op het WK.

ANP

