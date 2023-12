Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Feyenoord in tussenronde Europa League opnieuw tegen AS Roma

Feyenoord neemt het in de tussenronde van de Europa League opnieuw op tegen AS Roma. Dat is het resultaat van de loting van de Europese voetbalbond UEFA in het Zwitserse Nyon.

De Rotterdammers werden vorig jaar in de kwartfinales van de Europa League uitgeschakeld door de ploeg van coach José Mourinho. Een jaar daarvoor verloor Feyenoord de finale van de Conference League van Roma.

De ploeg van coach Arne Slot was in de groepsfase van de Champions League als derde geëindigd achter groepswinnaar Atlético Madrid en het Italiaanse Lazio. Roma werd tweede in de groep achter Slavia Praag.

Uitschakeling

Feyenoord begint met een thuiswedstrijd op 15 februari. De returnwedstrijd is op 22 februari in de Italiaanse hoofdstad. De winnaars gaan door naar de achtste finales.

De Rotterdammers werden vorig seizoen uitgeschakeld door AS Roma in de Europa League. Na een 1-0-overwinning in De Kuip, ging Feyenoord na verlenging met 4-1 onderuit in Rome. Bij beide wedstrijden waren geen supporters van de uitspelende club welkom.

Rellen

De Italiaanse autoriteiten besloten vorig jaar om supporters van Feyenoord te weren bij het duel in Rome. De Europese voetbalbond gaf toen Feyenoord de opdracht om ook geen kaarten aan supporters van AS Roma te verkopen voor het duel in De Kuip. De burgemeester van Rome wilde geen Rotterdamse fans in zijn stad na rellen in 2015 met aanhangers van Feyenoord. Ook bij de door Roma met 1-0 gewonnen finale van de Conference League in Tirana in 2022 was het onrustig tussen de fans van beide clubs.

Bij de wedstrijden tussen Feyenoord en Lazio in oktober en november van dit seizoen in de Champions League waren bezoekende supporters ook niet welkom. Een jaar eerder speelden de Rotterdammers ook tegen Lazio in de Europa League. Feyenoord mocht toen vanwege een straf van de UEFA geen supporters meenemen.

ANP

